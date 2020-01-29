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На столичном проспекте Независимости мужчина уснул прямо посреди дороги
Источник материала: Tut.by
Появление инспекторов спасло жизнь пешеходу, который уснул прямо на проспекте Независимости.
Инцидент произошел утром 29 января вблизи дома № 202. Как
В ГАИ отметили, что в 2019 году произошло 28 ДТП по вине нетрезвых пешеходов, в которых 6 человек погибли, еще 24 пострадали.
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«Пешехода» вовремя убрали с проезжей части, он не пострадал.
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