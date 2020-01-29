На столичном проспекте Независимости мужчина уснул прямо посреди дороги

Источник материала: Tut.by

Появление инспекторов спасло жизнь пешеходу, который уснул прямо на проспекте Независимости.



Фото: ГАИ

Инцидент произошел утром 29 января вблизи дома № 202. Как сообщили в ГАИ Минска, инспекторы обнаружили на проезжей части нетрезвого мужчину, который умудрился уснуть посреди дороги. «Пешехода» вовремя убрали с проезжей части, он не пострадал.

В ГАИ отметили, что в 2019 году произошло 28 ДТП по вине нетрезвых пешеходов, в которых 6 человек погибли, еще 24 пострадали.