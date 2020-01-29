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Горецкие метеорологи рассказали про теплую зиму
29.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Почему нынешний январь не такой уж аномально теплый? Как в такую погоду чувствуют себя посевы озимых? Мы отправились за ответами на горецкую агрометеорологическую станцию.
Какую необычную услугу предлагает населению творческий коллектив агрометеостанции?
Обо всем этом читайте в газете «Горецкий вестник» за 1 февраля
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Почему нынешний январь не такой уж аномально теплый? Как в такую погоду чувствуют себя посевы озимых? Мы отправились за ответами на горецкую...
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