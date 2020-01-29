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Слуцкая налоговая напоминает о материальной ответственности за нелегальные пассажироперевозки

29.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Слуцкому району в пределах предоставленной компетенции осуществляет постоянный контроль за соблюдением законодательства при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом. 

За 2019 год выявлено 37 нарушений в данной сфере, доначислено 2,5 тыс. руб. единого налога, к административной ответственности привлечено 27 нарушителей с наложением штрафов в сумме 4,0 тыс. руб. 

В том числе пресечена деятельность 14 граждан, осуществляющих деятельность без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования и уплаты налогов. Из них 10 вручены уведомления-предупреждения об ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, а 4 привлечены к административной ответственности Экономическим судом Минской области.

Обращаем внимание, что нелегальные перевозчики не несут ответственность за некачественно оказанную услугу, не имеют страховку жизни и здоровья пассажира, не проходят предрейсовый осмотр, зачастую работают без техосмотра. 

С целью профилактики нарушений, призываем граждан требовать чек за оказанную услугу. При наличии фактов осуществления деятельности такси с нарушением действующего законодательства, а именно – осуществление гражданами деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, отсутствии кассового и терминального оборудования, не оприходование наличных денежных средств по кассовому оборудованию, не выдачи кассового чека, Вы вправе сообщить в инспекцию МНС по Слуцкому району по адресу г. Слуцк, ул. Лацкова, 2, по телефону 8(01795)2-59-86, на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Заместитель начальника инспекции
Л.Н.Шкурская

 
 
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За 2019 год выявлено 37 нарушений в данной сфере, к административной ответственности привлечено 27 нарушителей. В том числе пресечена деятельность 14 граждан,...
 
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