|
В Беларуси законодательно запретят передачу личных данных третьим лицам
29.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Личная информация останется в тайне. Депутаты белорусской Палаты представителей планируют доработку документа о персональных данных, передает «МИР 24».
Теперь передача их будет запрещена законодательно. Это коснется не только государственных учреждений, но и банков, больниц, магазинов. За основу нового документа взяли Международную конвенцию Совета Европы.
Рассмотреть законопроект планируется на предстоящей весенней сессии парламента.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты белорусской Палаты представителей планируют доработку документа о персональных данных.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)