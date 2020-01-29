В Беларуси законодательно запретят передачу личных данных третьим лицам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Личная информация останется в тайне. Депутаты белорусской Палаты представителей планируют доработку документа о персональных данных, передает «МИР 24».

Теперь передача их будет запрещена законодательно. Это коснется не только государственных учреждений, но и банков, больниц, магазинов. За основу нового документа взяли Международную конвенцию Совета Европы.

«В законе четко прописано: госорганы, иные юридические и другие органы, которые будут иметь право хранить и получать эту информацию. И они будут нести за это непосредственно ответственность – за утечку либо за недобросовестное хранение этих персональных данных», – указал зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Игорь Мартынов.

Рассмотреть законопроект планируется на предстоящей весенней сессии парламента.