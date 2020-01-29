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Повезло: пьяный минчанин уснул на проспекте Независимости и никто его не переехал
Источник материала: Партизан
Нетрезвый пешеход спал на проезжей части проспекта Независимости, 202, когда его обнаружили сотрудники ГАИ
Мужчину вовремя убрали с дороги - он не пострадал, сообщает телеграм-канал ГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Нетрезвый пешеход спал на проезжей части проспекта Независимости, 202, когда его обнаружили сотрудники ГАИ
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