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В Жодино автокран сбил 10-летнюю девочку. Она в реанимации

29.01.2020 10:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ребенок попал под колеса грузовика в Жодино, сообщили в ГАИ УВД Миноблсполкома.


Авария произошла днем 28 января на улице 8 Марта. Ученица 4 класса с подругой перед школой пошли в магазин. Девочки подошли к обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу и увидели приближающийся МАЗ. Подруга решила перебежать дорогу перед грузовиком, а 10-летняя девочка сначала растерялась, но потом также побежала и попала под колеса МАЗа.

В результате наезда ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

 
 
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Авария произошла днем 28 января на улице 8 Марта.
 
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