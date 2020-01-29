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В Жодино автокран сбил 10-летнюю девочку. Она в реанимации
Источник материала: Tut.by
Ребенок попал под колеса грузовика в Жодино,
Авария произошла днем 28 января на улице 8 Марта. Ученица 4 класса с подругой перед школой пошли в магазин. Девочки подошли к обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу и увидели приближающийся МАЗ. Подруга решила перебежать дорогу перед грузовиком, а 10-летняя девочка сначала растерялась, но потом также побежала и попала под колеса МАЗа.
В результате наезда ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
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Авария произошла днем 28 января на улице 8 Марта.
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