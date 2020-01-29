В Жодино автокран сбил 10-летнюю девочку. Она в реанимации

Источник материала: Tut.by

Ребенок попал под колеса грузовика в Жодино, сообщили в ГАИ УВД Миноблсполкома.





Авария произошла днем 28 января на улице 8 Марта. Ученица 4 класса с подругой перед школой пошли в магазин. Девочки подошли к обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу и увидели приближающийся МАЗ. Подруга решила перебежать дорогу перед грузовиком, а 10-летняя девочка сначала растерялась, но потом также побежала и попала под колеса МАЗа.

В результате наезда ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.