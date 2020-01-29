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Медики описали заболевание, которое может привести к параличу лица во время полета
Источник материала: Tut.by
В журнале
В материале рассказывается, что самолет только достиг крейсерской высоты, когда стюардессы спросили пассажиров, есть ли среди них врач. К счастью, на борту был доктор и профессор медицины Алан Дж. Хантер (Alan J. Hunter) из Орегонского университета науки и здоровья.
Позже профессор рассказал изданию, что у «молодого и подтянутого» пациента обвисла правая сторона лица, плюс он не мог закрыть правый глаз. По словам этого пассажира, во время взлета он испытал внезапную головную боль с правой стороны головы, сопровождающуюся болью в ушах и ощущением давления.
Несмотря на невнятную речь и текущую слюну, молодой человек был вменяем и обладал нормальной физической силой и координацией. Он объяснил доктору, что у него нет заболеваний, но он недавно выздоровел от насморка.
В итоге доктор пришел к выводу, что причиной могла быть инфекция верхних дыхательных путей у пациента. Поэтому мужчине дали подышать обогащенным кислородом воздухом и попросили попробовать снять давление в ушах, используя такие приемы, как зевание, глотание и
По приземлении Хантер исследовал эти странные симптомы и обнаружил, что похожий случай под названием «самолетный паралич» был
«Это состояние возникает во время подъема из-под воды у аквалангистов и нечасто во время полета, во время наземных путешествий с подъемом на большие высоты, после определенных операций на среднем ухе и при некоторых структурных нарушениях среднего уха», — добавляет профессор.
По словам Хантера, подобные симптомы могут возникать при снижении атмосферного давления — как это происходит в кабине самолета во время взлета. Когда это происходит, давление в среднем ухе увеличивается, что приводит к нарушению нормального функционирования лицевого нерва при сохранности его волокон и оболочек (нейропраксии).
То есть, хотя этот односторонний паралич лицевого нерва выглядит жутковато, это временное состояние, которое можно снять за 15−30 минут упражнений на уменьшение давления в среднем ухе и вдыхания обогащенного кислородом воздуха.
И профилактические антигистаминные препараты, противоотечные средства или кортикостероиды могут уменьшить отек и секрецию слизистой оболочки и предотвратить повторяющиеся эпизоды, добавляет доктор.
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В медицинском журнале описали необычный случай с мужчиной в самолете. Это похоже на инсульт, но на деле было спровоцировано обычной простудой.
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