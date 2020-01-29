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Медики описали заболевание, которое может привести к параличу лица во время полета

29.01.2020 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В журнале Annals of Internal Medicine описали любопытный медицинский случай: у одного из пассажиров самолета заподозрили инсульт, но причина оказалась в его ухе. Об этом сообщает Science Alert.


Фото: Clique Images / Unsplash

В материале рассказывается, что самолет только достиг крейсерской высоты, когда стюардессы спросили пассажиров, есть ли среди них врач. К счастью, на борту был доктор и профессор медицины Алан Дж. Хантер (Alan J. Hunter) из Орегонского университета науки и здоровья.

Позже профессор рассказал изданию, что у «молодого и подтянутого» пациента обвисла правая сторона лица, плюс он не мог закрыть правый глаз. По словам этого пассажира, во время взлета он испытал внезапную головную боль с правой стороны головы, сопровождающуюся болью в ушах и ощущением давления.

Несмотря на невнятную речь и текущую слюну, молодой человек был вменяем и обладал нормальной физической силой и координацией. Он объяснил доктору, что у него нет заболеваний, но он недавно выздоровел от насморка.

В итоге доктор пришел к выводу, что причиной могла быть инфекция верхних дыхательных путей у пациента. Поэтому мужчине дали подышать обогащенным кислородом воздухом и попросили попробовать снять давление в ушах, используя такие приемы, как зевание, глотание и маневр Вальсальвы. И уже через 15 минут ему стало гораздо лучше.

По приземлении Хантер исследовал эти странные симптомы и обнаружил, что похожий случай под названием «самолетный паралич» был описан в отчете за 2018 год.

«Это состояние возникает во время подъема из-под воды у аквалангистов и нечасто во время полета, во время наземных путешествий с подъемом на большие высоты, после определенных операций на среднем ухе и при некоторых структурных нарушениях среднего уха», — добавляет профессор.

По словам Хантера, подобные симптомы могут возникать при снижении атмосферного давления — как это происходит в кабине самолета во время взлета. Когда это происходит, давление в среднем ухе увеличивается, что приводит к нарушению нормального функционирования лицевого нерва при сохранности его волокон и оболочек (нейропраксии).

То есть, хотя этот односторонний паралич лицевого нерва выглядит жутковато, это временное состояние, которое можно снять за 15−30 минут упражнений на уменьшение давления в среднем ухе и вдыхания обогащенного кислородом воздуха.

И профилактические антигистаминные препараты, противоотечные средства или кортикостероиды могут уменьшить отек и секрецию слизистой оболочки и предотвратить повторяющиеся эпизоды, добавляет доктор.

 
 
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В медицинском журнале описали необычный случай с мужчиной в самолете. Это похоже на инсульт, но на деле было спровоцировано обычной простудой.
 
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