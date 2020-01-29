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Минимальные пенсии и доплаты вырастут с 1 февраля

29.01.2020 11:17 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

БПМ с 1 февраля по 30 апреля 2020 года установлен в размере 239,87 рубля. Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения повысился на 3,5% по сравнению с действовавшим с 1 ноября 2019 года по 31 января 2020 года. Соразмерно увеличиваются и связанные с БПМ выплаты.

Минимальный размер пенсии по возрасту (имеющим стаж 25 лет у мужчин и 20 - у женщин) с учетом доплаты в 20% средней зарплаты составит 245,12 рубля.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в феврале-марте составит:

для людей в возрасте 80 лет и старше 59,97 рубля,

от 75 до 80 лет - 44,98 рубля.

Надбавка для инвалидов первой группы составит 59,97 рубля,

пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - 29,99 рубля.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся:

инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, - до 263,86 рубля,

инвалидам с детства II группы - 227,88 рубля,

инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка - 203,89 рубля,

инвалидам III группы - 179,9 рубля,

лицам старше общеустановленного пенсионного возраста - 119,94 рубля,

детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья - от 191,9 до 263,86 рубля.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до 239,87 рубля (в случае ухода за одним таким человеком) и до 287,84 рубля (за двумя и более).

Повысится размер пенсии и других категорий получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и так далее.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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В Беларуси с 1 февраля в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличатся размеры минимальных трудовых пенсий, надбавок и...
 
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