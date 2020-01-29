|
Минимальные пенсии и доплаты вырастут с 1 февраля
Источник материала: Myfin
БПМ с 1 февраля по 30 апреля 2020 года установлен в размере 239,87 рубля.
Минимальный размер
Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в феврале-марте составит:
для людей в возрасте 80 лет и старше 59,97 рубля,
от 75 до 80 лет - 44,98 рубля.
Надбавка для инвалидов первой группы составит 59,97 рубля,
пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - 29,99 рубля.
Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся:
инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, - до 263,86 рубля,
инвалидам с детства II группы - 227,88 рубля,
инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка - 203,89 рубля,
инвалидам III группы - 179,9 рубля,
лицам старше общеустановленного пенсионного возраста - 119,94 рубля,
детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья - от 191,9 до 263,86 рубля.
Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до 239,87 рубля (в случае ухода за одним таким человеком) и до 287,84 рубля (за двумя и более).
Повысится размер пенсии и других категорий получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и так далее.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 1 февраля в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличатся размеры минимальных трудовых пенсий, надбавок и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)