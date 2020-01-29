У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение: высота волн достигала 3 метров

Источник материала: СТВ

Новости Ямайки. Сильное землетрясение магнитудой 7.7 произошло у берегов Ямайки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот природный катаклизм один из самых мощных за последнее время.

Подземные толчки ощущали жители Кубы и даже Майями. Из высоток в центре американского города прошла вынужденная эвакуация людей.





На некоторых побережьях Мексики, Каймановых островов и Гондураса высота волн достигала трех метров. Специалисты предупреждали об угрозе возникновения цунами.

На данный момент официальных данных о пострадавших и разрушениях нет, однако очевидцы в соцсетях сообщают о повреждении множества домов в регионе.