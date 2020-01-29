|
Под Гродно горела католическая часовня, построенная в 19 веке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродненском районе горела старинная католическая часовня.
По
Когда на место прибыли подразделения МЧС, внутри здания был плотный дым.
Часовня была построена в 1841 году. Она включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
Богослужения в момент пожара не проводились, часовня была закрыта.
Возгорание было ликвидировано. Огонь повредил предметы мебели и пол, закоптил стены и потолок здания.
Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем (оставленная без присмотра горящая свеча).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Гродненском районе горела старинная католическая часовня. По информации МЧС, днем 20 января было получено сообщение о пожаре в в часовне...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)