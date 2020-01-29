ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Гродно горела католическая часовня, построенная в 19 веке

29.01.2020 10:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродненском районе горела старинная католическая часовня.  

По информации МЧС, днем 20 января было получено сообщение о пожаре в в часовне Божьего милосердия католического прихода Гродненской епархии Римско-католической церкви в деревне Святск.  

Когда на место прибыли подразделения МЧС, внутри здания был плотный дым. 

Под Гродно горела католическая часовня, построенная в 19 веке
Фото: МЧС  

Часовня была построена в 1841 году. Она включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.  

Богослужения в момент пожара не проводились, часовня была закрыта.  

Возгорание было ликвидировано. Огонь повредил предметы мебели и пол, закоптил стены и потолок здания.  

Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем (оставленная без присмотра горящая свеча).  

Летом прошлого года в центре Москвы открытым пламенем горело здание 1917 года постройки – здесь подробнее.   

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Гродненском районе горела старинная католическая часовня.   По информации МЧС, днем 20 января было получено сообщение о пожаре в в часовне...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уначы на праезнай частцы праспекта Незалежнасці ў Мінску спаў пешаход
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика