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ОАЭ подтвердили первый случай заболевания коронавирусом

29.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ОАЭ подтвердили первый случай заболевания коронавирусом

Первый случай заболевания новым типом коронавируса зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Министерство здравоохранения и профилактики заболеваний ОАЭ.

«Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в ОАЭ у одного из членов семьи, прибывшей из китайского города Ухань. Состояние здоровья инфицированного стабильное, он находится под медицинским наблюдением. Приняты все необходимые меры предосторожности в соответствии с рекомендациями ВОЗ», — говорится в сообщении.

Новый тип коронавируса выявлен почти во всех регионах Китая, а также в США, Канаде, Франции, Австралии, Японии, Сингапуре, Республике Корея, Малайзии, Вьетнаме и Таиланде. По последним данным, число заболевших в Китае превысило 5,9 тыс. человек, зафиксировано 132 летальных исхода.

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Первый случай заболевания новым типом коронавируса зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Министерство здравоохранения и профилактики...
 
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