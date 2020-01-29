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ОАЭ подтвердили первый случай заболевания коронавирусом
29.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Первый случай заболевания новым типом коронавируса зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Министерство здравоохранения и профилактики заболеваний ОАЭ.
«Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в ОАЭ у одного из членов семьи, прибывшей из китайского города Ухань. Состояние здоровья инфицированного стабильное, он находится под медицинским наблюдением. Приняты все необходимые меры предосторожности в соответствии с рекомендациями ВОЗ», — говорится в сообщении.
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Первый случай заболевания новым типом коронавируса зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Министерство здравоохранения и профилактики...
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