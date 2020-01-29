ОАЭ подтвердили первый случай заболевания коронавирусом

Источник материала: Вороновская газета





Первый случай заболевания новым типом коронавируса зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Министерство здравоохранения и профилактики заболеваний ОАЭ.

«Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в ОАЭ у одного из членов семьи, прибывшей из китайского города Ухань. Состояние здоровья инфицированного стабильное, он находится под медицинским наблюдением. Приняты все необходимые меры предосторожности в соответствии с рекомендациями ВОЗ», — говорится в сообщении.

Новый тип коронавируса выявлен почти во всех регионах Китая, а также в США, Канаде, Франции, Австралии, Японии, Сингапуре, Республике Корея, Малайзии, Вьетнаме и Таиланде. По последним данным, число заболевших в Китае превысило 5,9 тыс. человек, зафиксировано 132 летальных исхода.