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Лукашенко собрался в Добруш. Город аврально вылизывают

29.01.2020 10:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Добруш едет Лукашенко, а на улицах городка в авральном порядке пытаются навести подобие порядка.
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Об этом сообщает телеграм-канал Nexta

Как пишет телеграм-канал, джеревья пилят и сжигают, заборы красят, дырки заделывают или закрашивают, латают крыши старых зданий, укладывают новенькую плитку и чинят дороги. А кое-где даже перекрывают проезд к частным домам. Видимо, чтобы простые смертные случайно не выехали на встречу с главой государства.

Такая же ситуация и на предприятиях города.
 
 
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В Добруш едет Лукашенко, а на улицах городка в авральном порядке пытаются навести подобие порядка.
 
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