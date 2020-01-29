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Китайская Chery выведет на рынок ТС семиместный кроссовер Tiggo 8

29.01.2020 10:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Chery объявила о грядущем рыночном дебюте в России своего самого крупного «паркетника» — семиместной модели Tiggo 8.


Новинка создана на модульной платформе T1X, разработанной китайцами совместно с британской Jaguar Land Rover. Из особенностей машины длиной 4,7 м и с колесной базой 2,71 м — изготовленный из высокопрочной стали каркас кузова, стойки McPherson спереди и задняя многорычажка и поперечное расположение силового агрегата. На рынке ТС Tiggo 8 будет предлагаться с двухлитровым бензиновым турбодвигателем с отдачей 170 лошадиных сил, в трансмиссии — бесступенчатый вариатор и передний привод.


Заявленный дорожный просвет у Tiggo 8 — 19 см, в салоне — пяти- или семиместная конфигурация. Объем багажника — 892 л (193 л у семиместной версии), максимальная вместительность — 1932 л при сложенных сиденьях второго и третьего рядов. Из базового оснащения китайской новинки заявлены передние сиденья с подогревом и климат-контроль, за доплату предложат панорамную крышу, камеру заднего вида и заднюю дверь с электроприводом.

У российских дилеров Tiggo 8 появится в марте этого года, цены Chery объявит ближе к моменту начала продаж.

 
 
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Компания Chery объявила о грядущем рыночном дебюте в России своего самого крупного «паркетника» - семиместной модели Tiggo 8.
 
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