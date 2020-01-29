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БАТЭ улетел в Турцию на первые сборы, где сыграет четыре спарринга, в том числе с киевским «Динамо»

29.01.2020 11:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 января БАТЭ улетит на первый турецкий сбор, где проведет 13 дней и сыграет четыре контрольных спарринга, в том числе с киевским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.


Фото: БАТЭ

На выезд отправятся 27 футболистов.

Вратари: Андрей Кудравец, Александр Свирский, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;

Защитники: Дмитрий Бессмертный, Захар Волков, Борис Копитович, Владислав Малькеивч, Боян Настич, Егор Филипенко, Александар Филипович;

Полузащитники: Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Виллюм Виллюмссон, Александр Володько, Станислав Драгун, Эрвейн Мукам, Максим Мякиш, Александр Немирко, Павел Нехайчик, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;

Нападающие: Илья Василевич, Боян Дубайич, Неманья Милич, Антон Сарока, Максим Скавыш.

Команда проведет четыре товарищеские встречи. 1 февраля подопечные Кирилла Альшевского встретятся с чешским «Фаставом» из Злина. 7 февраля сыграют сразу два поединка — с другим представителем Чехии «Пршибрамом» и российским «Сочи».

А 11 февраля встретятся с киевским «Динамо». Напомним, что с киевлянами на сборах играл чемпион Беларуси из Бреста.

БАТЭ до поездки в Турцию успел в Минске сыграть против «Витебска» и победить со счетом 2:1.

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31 декабря 2019 года БАТЭ объявил о назначении нового главного тренера, седьмого в истории клуба. Им стал 37-летний Кирилл Альшевский, тренировавший дубль «желто-синих» и приведший его к золотым наградам.

Тренерский штаб пополнил 31-летний серб Лука Евтович, который стал тренером-аналитиком. Также новому главному тренеру будет помогать специалист, перешедший из «Витебска».

В начале года в БАТЭ вернулся Павел Нехайчик, который в 2019 году был капитаном брестского «Динамо», с которым стал чемпионом Беларуси, прервав 13-летнюю гегемонию Борисова.

А в конце января в стан БАТЭ вернулся ветеран команды Александр Володько, который в 2018 году играл за карагандинский «Шахтер», а в 2019 году сидел на скамейке запасных в солигорском «Шахтере».

Команда рассталась с вратарем Сергеем Черником, который перебрался в Казахстан в «Иртыш» из Павлодара.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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