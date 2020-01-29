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БАТЭ улетел в Турцию на первые сборы, где сыграет четыре спарринга, в том числе с киевским «Динамо»
Источник материала: Tut.by
29 января БАТЭ улетит на первый турецкий сбор, где проведет 13 дней и сыграет четыре контрольных спарринга, в том числе с киевским «Динамо», сообщает
На выезд отправятся 27 футболистов.
Вратари: Андрей Кудравец, Александр Свирский, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;
Защитники: Дмитрий Бессмертный, Захар Волков, Борис Копитович, Владислав Малькеивч, Боян Настич, Егор Филипенко, Александар Филипович;
Полузащитники: Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Виллюм Виллюмссон, Александр Володько, Станислав Драгун, Эрвейн Мукам, Максим Мякиш, Александр Немирко, Павел Нехайчик, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;
Нападающие: Илья Василевич, Боян Дубайич, Неманья Милич, Антон Сарока, Максим Скавыш.
Команда проведет четыре товарищеские встречи. 1 февраля подопечные Кирилла Альшевского встретятся с чешским «Фаставом» из Злина. 7 февраля сыграют сразу два поединка — с другим представителем Чехии «Пршибрамом» и российским «Сочи».
А 11 февраля встретятся с киевским «Динамо». Напомним, что с киевлянами на сборах играл чемпион Беларуси из Бреста.
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В выездном списке - 27 футболистов.
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