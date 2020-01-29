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На трассе М1 из-за разгерметизации колеса перевернулся автомобиль спасателей
Источник материала: Tut.by
Автомобиль МЧС перевернулся в Ивацевичском районе из-за лопнувшего колеса,
Авария произошла 29 января, около 09.40, вблизи деревни Нехачево. Предварительно установлено, что водитель УАЗ «Патриот» ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. Во время движения у автомобиля произошла разгерметизация заднего колеса, в результате чего он опрокинулся.
Находившиеся в автомобиле водитель и трое пассажиров благодаря пристегнутым ремням безопасности тяжелых травм не получили. Им оказывают помощь медики.
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Находившиеся в автомобиле водитель и трое пассажиров благодаря пристегнутым ремням безопасности тяжелых травм не получили.
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