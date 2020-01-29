Братья из США восемь лет переснимали «Историю игрушек 3» с настоящими игрушками. Результатом остался доволен даже Disney

Источник материала: Tut.by

Братья Морган и Мэйсон Макгрю из американского штата Айова пересняли мультфильм «История игрушек 3». Для съемок они использовали настоящие игрушки. Результат своей работы они опубликовали на YouTube. Об этом сообщает RTVI.

Братья называют третью часть франшизы своим «любимым фильмом всех времен». На создание ролика у них ушло восемь лет. Когда они начинали работу над проектом, Моргану было 14 лет, а Мэйсону — 11. «История игрушек 3», которую сделали братья, идет всего на девять минут меньше, чем студийная версия Pixar.

Для съемок Макгрю использовали технологию кукольной анимации (никакой компьютерной графики), а снимали все на айфоны. Более того, им удалось получить от правообладателя франшизы, компании Disney, разрешение на то, чтобы выложить результат своих трудов на YouTube.

Какие мультфильмы сейчас идут в минском прокате? Узнайте

Читайте также

Никогда не были в Театре кукол? Вот пять постановок, которые нужно увидеть

У вирусной песни из «Ведьмака» появился еще один белорусский кавер. И он очень круто звучит

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересный концерт App Store Google Play