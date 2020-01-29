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Ультрамодные джинсы сезона-2020. За чем охотятся модницы всего мира?
29.01.2020 12:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yapokupayu.ru
Говорим скинни «до свидания» и делаем ставку на максимальный объем. В этом сезоне в фаворе будут джины палаццо, которые уже надели трендсеттеры со всего мира.
Модели в стиле 1960-х годов в гардеробах вытесняют скинни и прочие модели джинсов. Ставка – на максимальный объем!
В прошлом сезоне на пике моды были брюки палаццо. К 2020-му они пробрались и в джинсовую моду. И не случайно, ведь палаццо – фасон, обладающий массой преимуществ, очень женственный и подходящий практически любому типу фигуры.
Расклешенные по всей длине джинсы с завышенной талией делают образ эффектным и визуально прибавляют роста. Да и носить их гораздо удобнее, чем модели «в облипку».
С чем носить палаццо? Возможно, вас вдохновят примеры ниже.
фото - Vogue
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Говорим скинни «до свидания» и делаем ставку на максимальный объем. В этом сезоне в фаворе будут джины палаццо, которые уже надели трендсеттеры со всего мира.
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