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Ультрамодные джинсы сезона-2020. За чем охотятся модницы всего мира?

29.01.2020 12:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Ультрамодные джинсы сезона-2020. За чем охотятся модницы всего мира?

фото: yapokupayu.ru

Говорим скинни «до свидания» и делаем ставку на максимальный объем. В этом сезоне в фаворе будут джины палаццо, которые уже надели трендсеттеры со всего мира.

Модели в стиле 1960-х годов в гардеробах вытесняют скинни и прочие модели джинсов. Ставка – на максимальный объем!

В прошлом сезоне на пике моды были брюки палаццо. К 2020-му они пробрались и в джинсовую моду.  И не случайно, ведь палаццо – фасон, обладающий массой преимуществ, очень женственный и подходящий практически любому типу фигуры.

Расклешенные по всей длине джинсы с завышенной талией делают образ эффектным и визуально прибавляют роста. Да и носить их гораздо удобнее, чем модели «в облипку».

С чем носить палаццо? Возможно, вас вдохновят примеры ниже. 

фото - Vogue

 
 
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Говорим скинни «до свидания» и делаем ставку на максимальный объем. В этом сезоне в фаворе будут джины палаццо, которые уже надели трендсеттеры со всего мира.
 
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