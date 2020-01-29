Ультрамодные джинсы сезона-2020. За чем охотятся модницы всего мира?

Источник материала: Ежедневник



фото: yapokupayu.ru

Говорим скинни «до свидания» и делаем ставку на максимальный объем. В этом сезоне в фаворе будут джины палаццо, которые уже надели трендсеттеры со всего мира.

Модели в стиле 1960-х годов в гардеробах вытесняют скинни и прочие модели джинсов. Ставка – на максимальный объем!

В прошлом сезоне на пике моды были брюки палаццо. К 2020-му они пробрались и в джинсовую моду. И не случайно, ведь палаццо – фасон, обладающий массой преимуществ, очень женственный и подходящий практически любому типу фигуры.

Расклешенные по всей длине джинсы с завышенной талией делают образ эффектным и визуально прибавляют роста. Да и носить их гораздо удобнее, чем модели «в облипку».

С чем носить палаццо? Возможно, вас вдохновят примеры ниже.

фото - Vogue