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У молодежного движения Гродненщины – новые лидеры

29.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

На посту первого секретаря областного комитета ОО «БРСМ» Павла Михалюка, который избран депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, сменила Анна Саросек. Она не понаслышке знает, чем дышат парни и девушки Принеманья: ранее руководила областным советом пионерской организации.

– Основное направление нашей деятельности в этом году – активизация работы первичек. Именно они должны показывать молодым людям, что модно быть здоровым и всесторонне развитым, предлагать возможности для саморазвития и самореализации, – отметила Анна Павловна.

У молодежного движения Гродненщины – новые лидеры

Вторым секретарем обкома стал Андрей Есин, который много лет возглавлял первичную организацию с правами районного комитета ОО «БРСМ»  Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

 
 
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На посту первого секретаря областного комитета ОО «БРСМ» Павла Михалюка, который избран депутатом Палаты представителей Национального...
 
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