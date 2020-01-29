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Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

29.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

30 января с 12.00 до 14.00 в здании Вороновского райисполкома (II этаж, кабинет №19) прием граждан с одновременным проведением прямой линии по телефону 2-14-24 проведет председатель Лидского межрайонного комитета государственного контроля Александр Иосифович Селицкий.

Предварительная запись по телефонам: 2-22-55, 2-12-73.

 

1 февраля с 9.00 до 12.00 председатель Вороновского районного Совета депутатов Елена Яновна Ганевич по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.

 
 
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30 января с 12.00 до 14.00 в здании Вороновского райисполкома (II этаж, кабинет №19) прием граждан с одновременным проведением прямой линии по телефону 2-14-24 проведет...
 
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