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Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе
29.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
30 января с 12.00 до 14.00 в здании Вороновского райисполкома (II этаж, кабинет №19) прием граждан с одновременным проведением прямой линии по телефону 2-14-24 проведет председатель Лидского межрайонного комитета государственного контроля Александр Иосифович Селицкий.
Предварительная запись по телефонам: 2-22-55, 2-12-73.
1 февраля с 9.00 до 12.00 председатель Вороновского районного Совета депутатов Елена Яновна Ганевич по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.
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30 января с 12.00 до 14.00 в здании Вороновского райисполкома (II этаж, кабинет №19) прием граждан с одновременным проведением прямой линии по телефону 2-14-24 проведет...
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