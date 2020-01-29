Изменения в законодательстве о проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств

Источник материала: Пинский Вестник

Управление весогабаритного контроля филиала Транспортной инспекции по Брестской области информирует., что в целях обеспечения сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования от проезда по ним тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств (далее — ТКТС), 19.06.2019 принят Указ Президента Республики Беларусь N 239 , основные положения которого вступили в силу с 01.01.2020г.

Согласно данному Указу, изменился перечень случаев, при которых плата за проезд ТКТС не взимается, а именно:

- добавятся владельцы (пользователи) колесных тракторов, используемых в сельском хозяйстве;

- исключены из перечня владельцы (пользователи) транспортных средств, перевозящие сельскохозяйственные грузы автопоездами-зерновозами в составе автомобиля-самосвала МАЗ-6501 и прицепа-самосвала МАЗ-8561.

Новым является то, что ставки платы за проезд ТКТС по дорогам рассчитываются исходя из размера базовой величины, которая с 1 января 2020 года составила 27 рублей.

Согласно новому Указу, специальное разрешения на проезд ТКТС может получить лицо, принимающее непосредственное участие в дорожном движении в качестве водителя, либо иное лицо, действующее от имени владельца (пользователя) ТКТС.

Получение специального разрешения не требуется, когда:

- ТКТС въехало на территорию Республики Беларусь через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь и превышение допустимой общей массы и (или) допустимой осевой массы (суммы осевых масс) составляет до 10 % включительно;

- Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций разрешила дальнейшее движение задержанного ТКТС в соответствии с пунктом 11 Положения, утверждаемого настоящим Указом (далее- Положения).

Транспортная инспекция вправе разрешить дальнейшее движение задержанного ТКТС без специального разрешения после внесения платы с применением повышающего коэффициента, рассчитанной Транспортной инспекцией по результатам весогабаритного контроля за всю протяженность маршрута ТКТС без специального разрешения (в том числе за проезд до пункта назначения после проведения контрольных мероприятий), при соблюдении следующих условий:

- движение ТКТС осуществляется с превышением допустимых весовых и (или) габаритных параметров, при которых не требуется сопровождение (при условии непревышения габаритов по высоте более 4,1 метра и по ширине более 2,7 метра);

- невозможны перемещение или отгрузка части груза (нахождение груза под таможенным контролем, экономическая нецелесообразность отгрузки груза на склад временного хранения).

Указом N 239 расширяется перечень транспортных средств, для которых возможна выдача многоразовых специальных разрешений при внутриреспубликанской автомобильной перевозке грузов с превышением допустимых весовых параметров. В этот перечень добавлены грузовые автомобили марки МАЗ-53371 с бортовой платформой, перевозящие сыпучие сельскохозяйственные грузы.

В настоящий момент от перевозчиков грузов требуется соблюдение законодательства о проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь.

Любое транспортное средство, движущееся с превышением весовых параметров, наносит существенный вред дорожному покрытию. Выдача специальных разрешений на проезд ТКТС является важнейшим мероприятием для обеспечения сохранности дорог в процессе их эксплуатации. От качественного содержания сети зависят снижение дорожно-транспортных происшествий и безопасность дорожного движения.

Дмитрий КУЛИКОВСКИЙ,



начальник управления весогабаритного контроля филиала Транспортной инспекции по Брестской области