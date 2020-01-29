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Гостиница, медцентр и кондитерский магазин. Что нового появится весной в районе Большой Троицкой

29.01.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Весной на улицах Большой Троицкой, Трудовой и Виленской введут в эксплуатацию сразу несколько новых объектов. Гостиница, офисные центры, салон красоты и другие заведения начнут работать в новых и обновленных зданиях уже через несколько месяцев, рассказывает портал hrodna.life.

В ближайшем будущем на Большой Троицкой, 57 откроется гостиница на 55 мест, бар и винный погреб. Внешний вид старинного здания сохранен практически полностью. Также рядом с домом появится стоянка и так называемая живая зона.



Большая Троицкая, 57. Фото: hrodna.life
Дом по адресу Большая Троицкая, 47, известный как «кривой», несколько лет пустовал и был на грани сноса. В 2017 году собственник — чайный дом «ЧайКоффский» — решил перестроить здание. В конце 2018 года началась реконструкция. Весной, после завершения первого этапа реконструкции, здесь откроется кондитерский магазин. Также в здании будут располагаться офисы.

После завершения второго этапа будет введена в эксплуатацию новая пристройка. Там будет гостиница и пивной ресторан со своей броварней.



Строительные работы на заброшенном доме по 1-й Трудовой, 6, стартовали в начале 2019 года. От старого здания собственник оставил лишь одну стенку. Весной там откроется офисный центр и салон красоты.


Дом № 6 по улице 1-й Трудовой. Фото: hrodna.life

Здание на 2-й Трудовой, 3, приобрел на аукционе в 2016 году бизнесмен Олег Разин. Около года заняла разработка проектной документации, а спустя год он начал строительные работы. Во время реконструкции объекта Гродно открыли выставку кладов">рабочие нашли клад.

В будущем здесь появится медицинский центр. Это здание — единственная довоенная постройка, которую удалось сохранить на улице 2-й Трудовой.



Строительство на пустыре между домами № 11 и 7 по Большой Троицкой началось в конце весны 2019 года. К концу года двухэтажный объект был готов. Проектировщики разработали концепцию застройки с учетом комплексных научных и исторических исследований, также прошли общественные обсуждения. Весной там откроются офисы и торговые объекты.



Почти два года велись строительные работы на Виленской, 14. От старого здания остались только фасады, внутри все заменили. В целом здание свой оригинальный облик не потеряло. Домом владеет сморгонское предприятие «Кроноспан». К весне там появятся офисы организации, остальные помещения будут сдаваться в аренду.


Дом по улице Виленской. Фото: hrodna.life

В этом году на Большой Троицкой также начнут строить новое торгово-офисное здание. Оно разместится между домами 39 и 33. В планах у инвесторов разобрать старый одноэтажный дом, который находится на месте будущего здания, но при этом сохранить кирпич, который используют повторно. Также обещают сохранить вековой дуб, вокруг которого и начнется строительство.

Проектированием этого объекта инвесторы занимаются уже 1,5 года. В 2020 году они планируют приступить к строительству.

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Теги: Гродно
 
 
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Весной на Большой Троицкой, Трудовой и Виленской введут в эксплуатацию сразу несколько новых объектов.
 
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