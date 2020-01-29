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Александр Лукашенко – Си Цзиньпину: Известия о распространении коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Китай продолжает борьбу с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество заболевших увеличивается каждый час. К этому моменту 132 человека стали жертвами эпидемии.
В связи со сложившейся ситуацией Президент Беларуси Александр Лукашенко направил послание председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Александр Лукашенко отметил, что с чувством солидарности и дружеской поддержки белорусская сторона приняла решение направить в Китай гуманитарный груз.
Белорусский лидер подчеркнул, что наша страна всегда будет надежным и преданным другом Великого Китая.
Тем временем, военный борт ИЛ-76 МД с грузом для Китая готовится вылететь из Минска. Оказать поддержку в борьбе с коронавирусом – личное поручение Александра Лукашенко. На борту – лекарственные препараты, средства дезинфекции и индивидуальной защиты (маски, халаты и перчатки), другие изделия медицинского назначения.
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Александр Лукашенко – Си Цзиньпину: Известия о распространении коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси
Новости Беларуси. Китай продолжает борьбу с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество заболевших увеличивается каждый час. К этому...
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