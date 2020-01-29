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Александр Лукашенко – Си Цзиньпину: Известия о распространении коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси

29.01.2020 13:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Китай продолжает борьбу с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество заболевших увеличивается каждый час. К этому моменту 132 человека стали жертвами эпидемии.

«Мы не выходили из дома 6 дней». Что известно о коронавирусе

В связи со сложившейся ситуацией Президент Беларуси Александр Лукашенко направил послание председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Александр Лукашенко – Си Цзиньпину: Известия о распространении коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Дорогой друг, тревожные известия о распространении в Китае коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси. От имени белорусского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям умерших, желаю скорейшего выздоровления всем заболевшим. Мы восхищаемся мужеством китайского народа и высокой эффективностью действий руководства КНР в борьбе с этим новым, не известным ранее опасным заболеванием.

Александр Лукашенко отметил, что с чувством солидарности и дружеской поддержки белорусская сторона приняла решение направить в Китай гуманитарный груз.

«Мы готовы и далее вас поддерживать в преодолении этих временных трудностей. Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас», – обратился Александр Лукашенко к Си Цзиньпину.

Белорусский лидер подчеркнул, что наша страна всегда будет надежным и преданным другом Великого Китая.

Тем временем, военный борт ИЛ-76 МД с грузом для Китая готовится вылететь из Минска. Оказать поддержку в борьбе с коронавирусом – личное поручение Александра Лукашенко. На борту – лекарственные препараты, средства дезинфекции и индивидуальной защиты (маски, халаты и перчатки), другие изделия медицинского назначения.

«Груз медицинского назначения». Беларусь окажет Китаю поддержку в борьбе с коронавирусом

Александр Лукашенко – Си Цзиньпину: Известия о распространении коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси

Люди в материале: Александр Лукашенко, Си Цзиньпин
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Китай продолжает борьбу с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество заболевших увеличивается каждый час. К этому...
 
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