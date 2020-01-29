Лера Кудрявцева жестко отреагировала на слова Михаила Боярского про позднее материнство

Источник материала: Tut.by

Михаил Боярский не поддерживает тех, кто выбирает материнство в зрелом возрасте. Недавно он заявил , что «рожать в старости — это не мечта, а придурь». На высказывание главного мушкетера страны в довольно резкой форме отреагировала Лера Кудрявцева, пишет starhit.





Телеведущая, ставшая мамой во второй раз в 47 лет, не стала церемониться. «Пошел Михаил Боярский на… со своими высказываниями», — лаконично, но гневно отметила она. Реакция Эвелины Бледанс, тоже родившей сына Сему после 40, была более спокойной. «Пусть говорит, что хочет. Не буду спорить с Боярским», — прокомментировала актриса.

Кстати, и «великовозрастных» пап в российском шоу-бизнесе немало. Это и Эммануил Виторган, и Борис Грачевский, и Иван Краско… К слову, тот же Эммануил Гедеонович, отметивший в конце декабря 80-летие, недавно стал отцом в четвертый раз. С женой Ириной Млодик он воспитывает двух дочерей — двухлетнюю Этель и пятимесячную Клару.

«Мои дети — уникальные, — как-то делился артист сокровенным. — Ору и кричу от счастья, когда нахожусь вместе с ними. Единственное, с памперсами мне сложно. Я очень боюсь, не дай Бог причинить малышкам вред. Они же такие маленькие! Но зато какое наслаждение держать их на руках! Я всех призываю: рожайте как можно больше!»