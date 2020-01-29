ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лера Кудрявцева жестко отреагировала на слова Михаила Боярского про позднее материнство

29.01.2020 13:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Михаил Боярский не поддерживает тех, кто выбирает материнство в зрелом возрасте. Недавно он заявил, что «рожать в старости — это не мечта, а придурь». На высказывание главного мушкетера страны в довольно резкой форме отреагировала Лера Кудрявцева, пишет starhit.


Телеведущая, ставшая мамой во второй раз в 47 лет, не стала церемониться. «Пошел Михаил Боярский на… со своими высказываниями», — лаконично, но гневно отметила она. Реакция Эвелины Бледанс, тоже родившей сына Сему после 40, была более спокойной. «Пусть говорит, что хочет. Не буду спорить с Боярским», — прокомментировала актриса.

Кстати, и «великовозрастных» пап в российском шоу-бизнесе немало. Это и Эммануил Виторган, и Борис Грачевский, и Иван Краско… К слову, тот же Эммануил Гедеонович, отметивший в конце декабря 80-летие, недавно стал отцом в четвертый раз. С женой Ириной Млодик он воспитывает двух дочерей — двухлетнюю Этель и пятимесячную Клару.

«Мои дети — уникальные, — как-то делился артист сокровенным. — Ору и кричу от счастья, когда нахожусь вместе с ними. Единственное, с памперсами мне сложно. Я очень боюсь, не дай Бог причинить малышкам вред. Они же такие маленькие! Но зато какое наслаждение держать их на руках! Я всех призываю: рожайте как можно больше!»

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боярский не поддерживает тех, кто выбирает материнство в зрелом возрасте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко – Си Цзиньпину: Известия о распространении коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика