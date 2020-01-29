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В Ивацевичском районе у УАЗ-Патриота разгерметизировалось заднее колесо во время движения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Ивацевичском районе во время движения у автомобиля произошла разгерметизация заднего колеса.
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Автомобиль опрокинулся. В его салоне находились водитель и три пассажира – все были пристегнуты ремнем безопасности и не получили тяжелых травм. Сейчас им оказывают помощь медики.
На месте аварии работают сотрудники МЧС и ГАИ.
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Новости Беларуси. В Ивацевичском районе во время движения у автомобиля произошла разгерметизация заднего колеса. По информации МВД, авария случилась утром 29...
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