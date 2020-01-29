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Передаётся ли коронавирус через посылки из Китая

29.01.2020 13:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Китае сейчас эпидемия, однако многие белорусы заказывают посылки именно из этой страны. Стоит ли бояться получать на почте свои долгожданные коробки, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Владимир Пашкович, заведующий отделом эпидемиологии ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
Пока что не зафиксировано таких случаев передачи через посылки. Респираторные вирусы нестойкие в окружающей среде. Пока доходит посылка из Китая, она проходит очень много перевалочных баз. Наверняка, китайские власти начнут или уже проводят какую-то обработку. Она чувствительна к ультрафиолетовому облучению, хотя солнца сейчас нет, но такой путь маловероятный.

Передаётся ли коронавирус через посылки из Китая

Люди в материале: Владимир Пашкович
 
 
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В Китае сейчас эпидемия, однако многие белорусы заказывают посылки именно из этой страны. Стоит ли бояться получать на почте свои долгожданные коробки, узнали в...
 
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