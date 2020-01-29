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Передаётся ли коронавирус через посылки из Китая
Источник материала: СТВ
В Китае сейчас эпидемия, однако многие белорусы заказывают посылки именно из этой страны. Стоит ли бояться получать на почте свои долгожданные коробки, узнали в программе
Владимир Пашкович, заведующий отделом эпидемиологии ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
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В Китае сейчас эпидемия, однако многие белорусы заказывают посылки именно из этой страны. Стоит ли бояться получать на почте свои долгожданные коробки, узнали в...
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