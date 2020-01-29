Встроенный в многоэтажку детский сад открылся в Дрогичине

Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичине сегодня открылся первый в Брестской области детский сад, встроенный в многоэтажный жилой дом, передает корреспондент БЕЛТА.









Необычную пятиэтажку возвели в активно развивающемся микрорайоне на северо-западе райцентра. Строили специалисты местного СУ-25, стоимость объекта составляет Br2,2 млн. Четыре этажа здания занимают квартиры, первый же отведен под детский сад. У учреждения образования есть отдельный вход, собственный дворик с игровыми и спортивными площадками. Для защиты от солнца и осадков построены теневые навесы.













"Мы изучили опыт Гомеля, где в 2018 году был создан встроенный в жилой дом детский сад. Опробовали проект в Дрогичине. Делается это для того, чтобы повысить шаговую доступность дошкольных учреждений, особенно в крупных городах. Идея очень хорошая. Такой же детский сад построим и будем сдавать в этом году в Бресте", - отметил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. В подарок новоселам он вручил сертификат на приобретение газонокосилки для ухода за прилегающей территорией.





Анатолий Лис

В новом детском саду оборудованы музыкальный и спортивный залы, собственный пищеблок, три просторных помещения для групп, которые смогут посещать 60 малышей. Пока в учреждении занимаются 36 детей. Дома в микрорайоне заселяются, поэтому группы вскоре будут заполнены.

































В Брестской области работают 573 учреждения дошкольного образования. В 2019 году для обеспечения шаговой доступности в эксплуатацию были введены детские сады на 240 мест в Пинске и Барановичах, учебно-педагогический комплекс "Ясли-сад-начальная школа" на 150 мест для дошкольников в Бресте, детский дом в Кобрине перепрофилирован в специальный детсад. Ведется реконструкция яслей-сада в деревне Скоки Брестского района - там появится пристройка на 160 мест. Работы планируется завершить в этом году.-0-













Фото Вадима Якубенка