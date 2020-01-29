ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Встроенный в многоэтажку детский сад открылся в Дрогичине

29.01.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичине сегодня открылся первый в Брестской области детский сад, встроенный в многоэтажный жилой дом, передает корреспондент БЕЛТА.

Встроенный в многоэтажку детский сад открылся в Дрогичине

Встроенный в многоэтажку детский сад открылся в Дрогичине

Необычную пятиэтажку возвели в активно развивающемся микрорайоне на северо-западе райцентра. Строили специалисты местного СУ-25, стоимость объекта составляет Br2,2 млн. Четыре этажа здания занимают квартиры, первый же отведен под детский сад. У учреждения образования есть отдельный вход, собственный дворик с игровыми и спортивными площадками. Для защиты от солнца и осадков построены теневые навесы.

Встроенный в многоэтажку детский сад открылся в Дрогичине

Встроенный в многоэтажку детский сад открылся в Дрогичине

Встроенный в многоэтажку детский сад открылся в Дрогичине

"Мы изучили опыт Гомеля, где в 2018 году был создан встроенный в жилой дом детский сад. Опробовали проект в Дрогичине. Делается это для того, чтобы повысить шаговую доступность дошкольных учреждений, особенно в крупных городах. Идея очень хорошая. Такой же детский сад построим и будем сдавать в этом году в Бресте", - отметил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. В подарок новоселам он вручил сертификат на приобретение газонокосилки для ухода за прилегающей территорией.

Встроенный в многоэтажку детский сад открылся в Дрогичине

Анатолий Лис

В новом детском саду оборудованы музыкальный и спортивный залы, собственный пищеблок, три просторных помещения для групп, которые смогут посещать 60 малышей. Пока в учреждении занимаются 36 детей. Дома в микрорайоне заселяются, поэтому группы вскоре будут заполнены.

Встроенный в многоэтажку детский сад открылся в Дрогичине

Встроенный в многоэтажку детский сад открылся в Дрогичине

Встроенный в многоэтажку детский сад открылся в Дрогичине

Встроенный в многоэтажку детский сад открылся в Дрогичине

Встроенный в многоэтажку детский сад открылся в Дрогичине

Встроенный в многоэтажку детский сад открылся в Дрогичине

Встроенный в многоэтажку детский сад открылся в Дрогичине

Встроенный в многоэтажку детский сад открылся в Дрогичине

В Брестской области работают 573 учреждения дошкольного образования. В 2019 году для обеспечения шаговой доступности в эксплуатацию были введены детские сады на 240 мест в Пинске и Барановичах, учебно-педагогический комплекс "Ясли-сад-начальная школа" на 150 мест для дошкольников в Бресте, детский дом в Кобрине перепрофилирован в специальный детсад. Ведется реконструкция яслей-сада в деревне Скоки Брестского района - там появится пристройка на 160 мест. Работы планируется завершить в этом году.-0-

Встроенный в многоэтажку детский сад открылся в Дрогичине

Встроенный в многоэтажку детский сад открылся в Дрогичине

Встроенный в многоэтажку детский сад открылся в Дрогичине

Фото Вадима Якубенка

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Дрогичине сегодня открылся первый в Брестской области детский сад, встроенный в многоэтажный жилой дом, передает корреспондент БЕЛТА. Необычную пятиэтажку...
 
Новости дня
Новости разные
 
Состоится прямая телефонная линия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика