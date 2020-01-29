Источник материала: Новости Дзержинска

В субботу, 1 февраля, состоится прямая телефонная линия с заместителем Министра внутренних дел – начальником милиции общественной безопасности генерал-майором милиции Барсуковым Александром Петровичем.

Вопросы, касающиеся обеспечения личной и имущественной безопасности, своевременного реагирования на сообщения о происшествиях, охраны общественного порядка, профилактики правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения, гражданства и миграции, а также оказания охранных услуг, можно будет задать с 09:00 до 12:00 по телефону (8-017) 218-55-30.



