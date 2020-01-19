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В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.

29.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


19 января 2020 21:22 26253

В Солигорске прошли Крещенские купания - 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи и фото: Евгения Кирильченко.

Одним из основополагающих событий Церкви является Крещение Господне в реке Иордан, как символ начала земного служения Иисуса Христа. Согласно притче, в тот момент на Христа сошёл Святой Дух в обличии голубя. Праздник Крещения называют ещё в церковной традиции Богоявлением. Традиция омовения в купели до сих пор остается почитаемой среди верующих. Считается, что погружение в крещенскую воду, которую освятил Сам Господь, – символ покаяния. Крещенское купание обычно проходит с молитвой.

В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.

19 января православные верующие отмечают большой религиозный праздник – Крещение Господне. По традиции в этот день все желающие окунаются в прорубь, для очищения тела и души.

В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.

В Солигорске из года в год Крещенская купель располагалась на берегу Солигорского водохранилища, в районе спасательной станции ОСВОД и представляла собой прорубь. Однако, в связи с аномально теплой зимой и отсутствием льда на водоеме, в этом году обошлось без проруби, а купель этого года расположилась на открытом, незаснеженном Детском пляже.

В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Место для купания было заранее огорожено буйками и очищено от мусора, также на берегу был сооружен деревянный помост и установлен шатер для переодевания. Для оказания помощи, если таковая потребуется, на берегу водоема дежурили спасатели, скорая помощь и водолазы.

В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.

В этот день солигорчане приходили в храмы за освященной водой. По верованиям христиан, в этот день вся вода приобретает чудотворную силу и становится священной. С 10 часов утра купель освятили священнослужители Православной церкви. В этом году купания продлились до 16 часов.

В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.
В Солигорске прошли Крещенские купания — 2020. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Считается, что крещенская вода способна исцелить от болезней, придать сил и утешения. Но священники напоминают, что это не лекарство и не панацея. И пить воду не следует как лекарство.

Автор статьи и фото: Евгения КИРИЛЬЧЕНКО.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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19 января 2020 21:22 26253 В Солигорске прошли Крещенские купания - 2020....
 
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