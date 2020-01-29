Совершил ошибку в рекламе товаров – нарушил права потребителей?

Источник материала: Аргументы и факты

Новость о минчанке, заказавшей палатку за 5 копеек, и продавце интернет-магазина, сославшемся на «ошибку» на сайте и предложившему приобрести товар только за 520 рублей, заставила задуматься как владельцев интернет-магазинов, насчет правомерности указания ими «заманчивых» цен и потребителей о возможности наказать таких продавцов или получить выгоду.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли прокомментировали данную ситуацию:

«Продажа товаров по описаниям, которые содержатся на сайтах в Интернете, является торговлей по образцам. Согласно Закону «О защите прав потребителей» и правилам продажи товаров в розницу по образцам продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых товарах».

В МАРТ отметили, что цена и прочая информация должна быть оглашена покупателю до того, как он заказал товар, то есть в интернет-магазине.

«Предложение товаров при розничной торговле по образцам признается публичной офертой, если оно содержит все существенные условия договора. Договор считается заключенным в момент получения продавцом запроса на покупку этого товара от покупателя по электронной почте, по телефону или через Интернет, — рассказали в МАРТ. — В данной ситуации договор купли-продажи товара был заключен, когда заказ покупателя был принят продавцом в ответ на заказ».

«В данном случае потребитель может требовать защиты своих прав и обратиться к продавцу товара с письменной претензией, указав требование о продаже товара по цене, заказанной потребителем, с приложением подтверждающих документов».

Вместе с тем неверное указание цены или описание товара, является не единственным нарушением законодательства, допускаемым субъектами при осуществлении электронной коммерции.





13 февраля образовательный центр «Профессиональный интерес» при инфоподдержке портала и еженедельника «АиФ» проведет интенсив «Правовые аспекты электронной коммерции».

Это мероприятие будет полезно:

юристам, осуществляющим правовое сопровождение организации договорной работы;

специалистам, отвечающим за соблюдение компанией законодательства в сфере рекламной деятельности;

сотрудникам, курирующим вопросы защиты персональных данных, осуществления платежей с использованием сети Интернет и современных цифровых банковских технологий.

Участники интенсива узнают:

о правовых аспектах заключения сделок в сети Интернет;

об использовании смарт-контактов;

о проведении электронных платежей и заключении договоров с использованием МСИ;

о требованиях, предъявляемых к защите персональных данных в соответствии с международным регламентом GDPR и белорусским законодательством;

о соблюдении правовых аспектов при размещении рекламы в сети Интернет;

о судебной практике в сфере электронной коммерции.