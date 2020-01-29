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Чем удивил краеведческий музей Буда-кошелевских правоохранителей

29.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сегодня для сотрудников РОВД была организована экскурсия в районном историко-краеведческом музее. Примечательно то, что большинство пришедших посетили его впервые.

В ходе мероприятия экскурсовод рассказал пришедшим о самых ярких экспозициях, представленных в музее. В одной из них находится коллекция вещей крестьянского быта и декоративно-прикладного искусства, национальные костюмы, бытовые принадлежности и т.п. Значительный отдел экспозиции музея посвящен событиям, которые происходили на территории района в годы Великой Отечественной войны, а также войны в Афганистане. Заинтересовала всех и коллекция книжных миниатюр.

Чем удивил краеведческий музей Буда-кошелевских правоохранителей
Чем удивил краеведческий музей Буда-кошелевских правоохранителей
Чем удивил краеведческий музей Буда-кошелевских правоохранителей
Чем удивил краеведческий музей Буда-кошелевских правоохранителей
Чем удивил краеведческий музей Буда-кошелевских правоохранителей

Чем удивил краеведческий музей Буда-кошелевских правоохранителей

Ирина ШУТОВА

Фото автора

 
 
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Сегодня для сотрудников РОВД была организована экскурсия в районном историко-краеведческом музее. Примечательно то, что большинство пришедших...
 
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