Ханжество лучше оставить дома. В Минске покажут комедию для взрослых «Медовый месяц»

Источник материала: Tut.by

8 апреля в Минске будет горячо и весело — украинский театр-студия импровизации «Черный квадрат» сыграет на сцене Центрального дома офицеров фривольную женскую комедию «Медовый месяц». Билеты поступили в продажу сегодня.



Фото предоставлено организаторами

Вечный спор между стремлением к удовольствиям и опасением «а что скажут люди?» можно обыграть поучительно и высокоморально. А можно — смеясь. В спектакле «Медовый месяц» украинские актеры с блеском демонстрируют, что нет такой проблемы, над которой нельзя пошутить так, что «пострадавшие» станут смеяться до слез. На сцене разыграется все то, что происходит в отношениях между женщинами и мужчинами: скромность и пуританство, романтичность и сексуальность, брак, измена и развод, а «взрослый» юмор добавит происходящему перчинки. Ханжество и возгласы «как им не стыдно?!» лучше оставить дома, а может, даже избавиться от них совсем.

Стоит быть готовыми узнать в одной из героинь себя или свою подругу. Ведь в каждой женской компании есть и кокетливая до неприличия Лора, и деловая Катя, и безукоризненно преданная семье Валентина. У каждой из них есть тысяча поводов посплетничать с подругами, найти поддержку и неожиданный совет. «Тебе следует решиться и сделать выбор: или нравственная безупречность, или три недели в Египте», — предлагает одна из героинь спектакля, и оказывается, что сделать выбор очень легко.



Фото предоставлено организаторами

На «Медовый месяц» можно отправляться тем, кто в глубине души обижен на мужчин, недоволен отношениями, боится всего нового. И тем, у кого в личной жизни все неплохо, ведь можно посмеяться над прошлым и поблагодарить судьбу за настоящее. Лучше всего смотреть спектакль в женской компании, чтобы, нахохотавшись от души, растащить его потом на цитаты. Спектакль очень женский: три главные героини плюс мужчина-сюрприз. Но понравится он и семейным парам, и даже поможет взглянуть на свои отношения с непривычной стороны. Без претензий, ультиматумов и обвинений — просто увидеть знакомые повседневные ситуации глазами партнера и научиться наконец понимать друг друга.

Концепция театра-студии «Черный квадрат» — импровизация. Представление рождается «здесь и сейчас», становясь каждый раз аутентичным и неповторимым. Актеры и зрители полностью вовлечены в действо, которое, как правило, развивается неожиданно и для зрителей, и для самих актеров. А поскольку это еще и комедия сразу на все женские темы — от флирта и «почему он не звонит?» до «у нас все в порядке, но мы разводимся», — то очевидно, равнодушные в зрительном зале вряд ли найдутся.

Когда: 8 апреля, 19.00 Где: Центральный дом офицеров Сколько: от 20 до 60 рублей Купить билет 18+

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересный концерт App Store Google Play