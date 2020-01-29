«Деньги просто пропали». У пенсионерки исчезли с карты почти 900 рублей. Она обратилась в милицию

Источник материала: Tut.by

«На карте было около 1000 рублей. Но, когда я проверила баланс, там оказалось всего 150. Пока доехала до банка, чтобы заблокировать счет, пропало еще около 50 рублей», рассказывает Раиса Клименко. Она говорит, что «ей никто не звонил, коды не присылали и никому она ничего не сообщала, они просто пропали». В «Белинвестбанке», где обслуживалась клиентка, по этому делу сейчас проводится проверка.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Фото носит иллюстративный характер

В редакцию обратилась Раиса Клименко. Она рассказала, что у нее с зарплатной карточки пропали почти все деньги.

— Мне 62 года. Пенсия у меня всего 333 рубля, поэтому пошла снова работать, чтобы иметь возможность помочь своим детям и внукам. Я откладывала деньги с зарплат, просто не снимала их. Картой пользовалась редко и покупала в основном по мелочам — что-то перекусить на работу. Там было около 1000 рублей, — рассказывает женщина. — Но точного баланса я не знала, потому что не проверяла, даже не знала, как это сделать с телефона — СМС у меня не подключены и банкингом я не пользуюсь. Но перед Новым годом я позвонила в банк и оператор сказала, что можно отправить запрос через звездочку и увидеть сумму на счете. Когда я это сделала, на счете было что-то около 150 рублей.

Женщина говорит, что тут же отправилась в банк, чтобы заблокировать карту, но пока она доехала, по ее словам, с карты пропало еще примерно 50 рублей.

— Мне никто не звонил, не представлялись сотрудниками банка, кодов в СМС не присылали, я никому ничего не сообщала, — говорит Раиса Клименко. — Деньги просто исчезли. В банке мне сказали, что ничем помочь не могут, поэтому 31 декабря я написала заявление в милицию.

По словам Раисы, деньги с ее карты пропали с 24 по 31 декабря (это видно и из банковской распечатки движения средств по счету. — Прим. авт.). Было сделано 19 списаний, деньги конвертировали в российские рубли и переводили на QIWI-кошелек. В сумме у женщины исчезло 884 рубля.

— Очень хочу чтобы деньги вернулись, — говорит женщина. — Я не такая богатая, чтобы просто подарить их кому-то.

Что же произошло с деньгами со счета клиентки, в «Белинвестбанке» не прокомментировали. Однако там подтвердили, что Раиса Клименко 8 января действительно написала им заявление о пропаже денег. В ответе на наш запрос в банке написали, что «в соответствии с нормами законодательства информация о движении денежных средств по счету, к которому выпущена карточка, является банковской тайной и не может быть предоставлена третьим лицам», то есть нам. Также в банке сказали, что ответ клиенту по зарегистрированному обращению будет направлен после «окончания проведения соответствующего разбирательства специалистами банка».

Раиса Клименко говорит, что ответ от банка она еще не получила. По ее словам, в милиции, как пропали деньги с карты и кто это сделал, тоже пока не выяснили.

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