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Отдыхавшие в Египте белорусы умерли от отравления неизвестным веществом

29.01.2020 14:36 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Следственный комитет закончил расследование смерти супругов, отдыхавших в Египте. Уголовное дело возбуждать не будут.

Супруги отдыхали в октябре в Шарм-эль-Шейхе. Сначала 56-летний мужчина почувствовал недомогание и был госпитализирован, там он на следующий день скончался. После возвращения в Беларуси супруга была также госпитализирована, она скончалась 13 ноября.

«Согласно заключениям экспертов, смерть супругов наступила в результате отравления неустановленным веществом. Точные обстоятельства его попадания в организм супругов не установлены», - сообщили в Следственном комитете.

Единственное, что известно, что супруги были на экскурсии по Шарм-эль-Шейху, ели манго, купленное за пределами отеля, и рыбу в ресторане отеля.

Криминальная причина смерти не установлена. Туристы и персонал ели в отеле одинаковую еду, жалоб на недомогание от них не было. Подобные случаи смертей в Египте не установлены.

В возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления.

 
 
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Следственный комитет закончил расследование смерти супругов, отдыхавших в Египте. Уголовное дело возбуждать не будут.
 
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