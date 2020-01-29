Отдыхавшие в Египте белорусы умерли от отравления неизвестным веществом

Следственный комитет закончил расследование смерти супругов, отдыхавших в Египте. Уголовное дело возбуждать не будут.

Супруги отдыхали в октябре в Шарм-эль-Шейхе. Сначала 56-летний мужчина почувствовал недомогание и был госпитализирован, там он на следующий день скончался. После возвращения в Беларуси супруга была также госпитализирована, она скончалась 13 ноября.

«Согласно заключениям экспертов, смерть супругов наступила в результате отравления неустановленным веществом. Точные обстоятельства его попадания в организм супругов не установлены», - сообщили в Следственном комитете.

Единственное, что известно, что супруги были на экскурсии по Шарм-эль-Шейху, ели манго, купленное за пределами отеля, и рыбу в ресторане отеля.

Криминальная причина смерти не установлена. Туристы и персонал ели в отеле одинаковую еду, жалоб на недомогание от них не было. Подобные случаи смертей в Египте не установлены.

В возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления.