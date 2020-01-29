ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Попал в больницу, наложили швы»: в школе Гомеля учительница избила ребёнка

29.01.2020 14:37 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В одной из гомельских школ снова ЧП. В редакцию «Сильных новостей» пришло письмо от читателей об инциденте в гимназии №71. В нем написано, что 47-летняя педагог ударила ученика младших классов, – тот попал в больницу, наложили швы. TUT.by выяснил, что речь идет о девочке-третьекласснице – ее схватили за ухо и сережкой надорвали его.

«Учительница и раньше прикладывала руку к детям. Прошлый ее выпуск знаменит тем, что родители писали анонимку директору про ее педагогические подвиги. С родителями проводили собрание, но по итогу учительнице так ничего и не было», – приводят «Сильные новости» содержание письма, но намеренно не называют имен всех героев. Также в письме заявлено, что будто бы в прошлом этот педагог ударила одного из мальчиков настенными часами.

В администрации гимназии журналистам сказали, что учительница «превысила должностные обязанности» и «СК проводит разбирательство». Директор гимназии рассказала о большом педагогическом стаже женщины и заявила, что на нее никогда жаловались. На сайте гимназии есть информация, что в 2017 году педагог получила статус «Учителем года». В СК ответили, что дело больше не рассматривается. О подробностях говорить отказались. Сама учительница тоже никаких комментариев не дает: она ушла на больничный, профиль в соцсетях закрыла.

«Было родительское собрание, учитель извинилась за свое поведение. Но претензии со стороны родителей ребенка есть. Проводится проверка. Педагог очень переживает, она даже попала в больницу после инцидента», – объяснил корреспондентам TUT.by начальник главного управления образования Гомельской области Руслан Смирнов.

Пока эта история сильно напоминает события, которые случились осенью 2019-го в другой школе Гомеля – №15. Мы много писали о том, как 56-летняя учительница русского языка, держа в руках парту, угрожала ребенку: «Тресну, а потом посмотрим. Я пойду в тюрьму, а тебе пи**ец будет». 13 сентября ее уволили, а спустя неделю вернули к работе: за женщину вступился Александр Лукашенко. Президент сказал: «На ее месте голову бы отвернул щенку какому-то». Его приказом уволили директора школы.

Фото обложки: Evelyn Bencicova.

Читайте по теме: «Я пойду в тюрьму, а тебе пи**ец». 10 причин, почему в школе дети и учителя ненавидят друг друга

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одной из гомельских школ снова ЧП. В редакцию «Сильных новостей» пришло письмо от читателей об инциденте в гимназии №71. В нем написано, что 47-летняя педагог...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Деньги просто пропали». У пенсионерки исчезли с карты почти 900 рублей. Она обратилась в милицию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика