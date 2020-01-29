«Попал в больницу, наложили швы»: в школе Гомеля учительница избила ребёнка

Источник материала: KYKY

В одной из гомельских школ снова ЧП. В редакцию «Сильных новостей» пришло письмо от читателей об инциденте в гимназии №71. В нем написано, что 47-летняя педагог ударила ученика младших классов, – тот попал в больницу, наложили швы. TUT.by выяснил , что речь идет о девочке-третьекласснице – ее схватили за ухо и сережкой надорвали его.

«Учительница и раньше прикладывала руку к детям. Прошлый ее выпуск знаменит тем, что родители писали анонимку директору про ее педагогические подвиги. С родителями проводили собрание, но по итогу учительнице так ничего и не было», – приводят «Сильные новости» содержание письма, но намеренно не называют имен всех героев. Также в письме заявлено, что будто бы в прошлом этот педагог ударила одного из мальчиков настенными часами.

В администрации гимназии журналистам сказали, что учительница «превысила должностные обязанности» и «СК проводит разбирательство». Директор гимназии рассказала о большом педагогическом стаже женщины и заявила, что на нее никогда жаловались. На сайте гимназии есть информация, что в 2017 году педагог получила статус «Учителем года». В СК ответили, что дело больше не рассматривается. О подробностях говорить отказались. Сама учительница тоже никаких комментариев не дает: она ушла на больничный, профиль в соцсетях закрыла.

«Было родительское собрание, учитель извинилась за свое поведение. Но претензии со стороны родителей ребенка есть. Проводится проверка. Педагог очень переживает, она даже попала в больницу после инцидента», – объяснил корреспондентам TUT.by начальник главного управления образования Гомельской области Руслан Смирнов.

Пока эта история сильно напоминает события, которые случились осенью 2019-го в другой школе Гомеля – №15. Мы много писали о том, как 56-летняя учительница русского языка, держа в руках парту, угрожала ребенку: «Тресну, а потом посмотрим. Я пойду в тюрьму, а тебе пи**ец будет». 13 сентября ее уволили, а спустя неделю вернули к работе: за женщину вступился Александр Лукашенко. Президент сказал: «На ее месте голову бы отвернул щенку какому-то». Его приказом уволили директора школы.

Фото обложки: Evelyn Bencicova.