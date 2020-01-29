В Минске откроют ресторан, который будет зарабатывать на городские инициативы. Посчитали, как это

Источник материала: Tut.by

В следующем году в Минске планируют открыть ресторан за 350 тысяч долларов, прибыль с которого на 70% будет идти на социальные проекты. Деньги на заведение собирают с 350 людей — по тысяче долларов. Правда все эти сооснователи не смогут получить ничего материального взамен. Мы узнали, как это будет работать и составили калькуляцию бизнес-модели.



Основатели проекта — Марина Штрихова, Антон Немирович, Александр Гавриш, Адарка Шут. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Проект « Дбаю » организовали городские активистки Марина Штрахова и Адарка Шут. Вместе с ними в команде есть представители LeGosse Cafe — шеф и совладелец Антон Немирович и управляющий партнер Александр Гавриш. Девушки отвечают за проект, мужчины — руководят рестораном.

Суть проекта: 350 людей скидываются по тысяче долларов на ресторан с площадкой для мероприятий. Организаторы не ждут, пока соберется финальная сумма — например, параллельно со сбором средств начнется проектирование.

После открытия ресторан работает на самоокупаемости — 70% с прибыли тратят на социальные проекты, которые не касаются политики и религии — от создания городских инсталляций до улучшения инфраструктуры Минска. 30% уходит на поддержку деятельности ресторана.

Похожие проекты уже созвали наши соседи. В Украине такая идея получила поддержку в трех городах — в Киеве , Одессе и Ивано-Франковске . Аналогичный проект vmeste объединил тысячу людей в Москве.

Что известно про ресторан?

На 350 тысяч долларов активисты хотят открыть заведение в центре Минска площадью 200 «квадратов» на 100 мест. Срок окупаемости проекта — 4 или 4,5 года, но вопрос окупаемости относится к случаям, когда деньги должны возвращаться инвесторам. Здесь такой задачи не стоит. Точный адрес заведения пока не раскрывают, но помещение уже нашли.

Эскизов с внешним видом ресторана еще нет — организаторы только объявили тендер на поиск дизайнера и архитектора. Перед «Дбаю» стоит задача угодить большому количеству людей и сделать европейское меню.

— Концепция заточена под современного прогрессивного горожанина, — говорит Александр Гавриш.

При этом ресторану важно быть инклюзивным — доступным абсолютно для всех людей.

У партнеров из LeGosse Cafe опыт работы в ресторанном бизнесе — более 20 лет. Немирович и Гавриш говорят, что ресторан будет получать 5−10 тысяч долларов в месяц, в зависимости от сезона.

Что получат сооснователи и что будет, если 350 человек не наберется?

Сейчас известно, что в проект вложились 13 человек. Что они получат, как и все 350 человек, когда ресторан начнет работать? Материального — ничего. Никаких «плюшек» в виде бесплатных завтраков или обедов, никаких процентов от выручки. Деньги за проект не возвращаются. Каждый из 350 сооснователей может повлиять на выбор заявки под социальный проект, а также участвовать в развитии «Дбаю».

А если идея прогорит и 350 человек не наберется?

За год активисты планируют собрать полную сумму. Если в какой-то момент сооснователи перестанут подключаться к проекту и цифра остановится, не достигнув 350, то команда рассмотрит следующие варианты:

1. Открываться с той суммой, которую удалось собрать. Тогда ресторану придется еще год работать без запуска соцпроектов, чтобы выйти на самоокупаемость.

2. Взять кредит.

Калькуляция. На что будет жить ресторан и сколько денег уйдет на городские проекты?





350 тысяч долларов сразу вложат в ресторан. 25% из этой суммы — аренда (она у компании государственная, то есть, тарифы значительно ниже, чем при коммерческой), 5% — проектирование, 25% — общие строительные расходы и отделочные работы, 5% — работа лица, согласующего все документы у инстанций, 15% — оборудование и мебель. Остальные 25% уходят на другие расходы.

Заметим, в презентации речь шла о том, что 70% именно от прибыли ресторана уходит на соцпроекты и 30% на поддержание ресторана. Чтобы вычислить эту прибыль, вместе с рестораторами из LeGosse Cafe моделируем работу заведения «Дбаю» в первый месяц.

— Средний чек на человека — 12 рублей, это реалистичная цифра. В течение дня за 12 часов мы получаем одну полную посадку на 100 человек. Умножаем 100 на 12 и на 30 дней, получаем выручку в 36 тысяч рублей.

При этой выручке расходы на ресторан составляют 26 тысяч рублей. Они складываются из себестоимости продуктов (25%), фонда оплаты труда (30%), аренды и коммуналки (10%), налогов при УНС (5%), других расходов вроде развоза сотрудников по домам и трат на обед (3%).

Так мы получаем прибыль — 9720 рублей, из которой и уходит 70% — 6800 рублей на городские инициативы.

— Проще говоря, из 10 рублей, которые вы потратили в ресторане, два рубля уйдет на проекты «Дбаю». При этом сумма выручки в 36 тысяч — это не завышенные цифры, это заниженные, очень реалистичные показатели, — говорит Александр Гавриш.

Точка безубыточности при такой модели — выручка в 26 тысяч рублей.

— Но это надо провалить работу и забросить ресторан, чтобы там бурьян рос.

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересный концерт App Store Google Play