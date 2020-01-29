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Вспомни свой первый. Какими телефонами мы пользовались 15 лет назад

29.01.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Весь февраль и март крупные производители будут презентовать свои новые флагманские смартфоны. Устройства наверняка обзаведутся экранами с большей диагональю, станут производительнее и получат дополнительные модули камер. Но так было далеко не всегда — еще 15 лет назад слова «смартфон» практически никто не знал. Мы решили поностальгировать и вспомнить пять легендарных мобильных телефонов, которые продавались в 2005 году и для многих были едва ли не пределом мечтаний.

Sony Ericsson K750i

Я помню, как в первый раз увидел этот телефон — его подарили одному из моих одноклассников. Это вызвало настоящий фурор — каждому хотелось повертеть устройство в руках, посмотреть, как девайс фотографирует, и поиграть. Игры, кстати, за относительно небольшую сумму можно было загрузить в память телефона на втором этаже «ГУМа».


Фото: aliexpress

В общем, новый Sony Ericsson K750i интересовались не меньше, чем через несколько лет после первым iPhone. Издание mobile-review.com в то время даже написало, что «в 2005 году самой ожидаемой новинкой среди пользователей, интересующихся мобильными телефонами, безусловно, стала модель Sony Ericsson K750i».

О «народной» любви к K750i говорит и тот факт, что пользователи массово «клепали» на него измененные версии прошивок с разным оформлением системы.

Nokia 8800

Еще одна достаточно редкая модель, которую все хотели заполучить — в том числе благодаря необычной форме слайдера. Впрочем, представители Nokia позиционировали устройство как «лакшери-девайс», и стоила новинка достаточно много, в районе тысячи евро — позволить ее себе могли далеко не все.


Фото: wikipedia

Зато почти весь корпус у нее был металлическим — в то время, это большая редкость. В общем, в первое время Nokia 8800 пользовались в основном бизнесмены и селебрити — с помощью телефона они могли выделиться из толпы и без того обеспеченных людей.

Впрочем, минусы у аппарата также были. К ним обозреватели относили, например, далеко не самую удобную клавиатуру, отсутствие ИК-порта и недостаточное время автономной работы.

Motorola E398


Этот телефон с самого начала ориентировался скорее на молодых пользователей — аппарат использовали как MP3-плеер. К тому же, в нем использовались стереодинамики, а в решетках которых были светодиоды. При звонке они начинали переливаться разными цветами.

Siemens C65


Фото: ​​​​helpix.ru

Телефон среднего класса, который по доступным функциям походил на старшие модели в линейке, а стоил дешевле — не в последнюю очередь, за счет дисплея меньшего размера. Известный ресурс iXBT с свое время описывал гаджет так: «Siemens предлагает покупателям аппарат с практически полной бизнес-функциональностью за небольшую цену».

Это же издание, подводя итоги в своем обзоре, писало: «Покупатели этой модели — сперва технократично настроенные, но не очень богатые молодые люди». К минусам девайса относили разве что основную камеру, но тогда мобильные телефоны в качестве серьезной альтернативы цифровым «мыльницам» не рассматривались.

Motorola RAZR V3


Фото: wikipedia

О сверхпопулярности этой модели из уже достаточно далекого 2004 года говорит хотя бы то, что в 2019 году производитель решил перевыпустить устройство и оснастить его сгибающимся дисплеем. И, если верить представителя Lenovo (владеют брендом Motorola), спрос на новый RAZR превзошел все их ожидания. С учетом этого представьте, какой интерес вызывал «оригинальный» RAZR 15−16 лет назад.

RAZR любили за дизайн, а также металлический корпус. «Модель V3 Razor исключительно имиджевая, она подчеркивает статус владельца и создана именно для этого», — писали в mobile-review.com. Но опять же: стоил гаджет недешево, купить его могли не все, а рассрочки на телефоны тогда распространены не были.

Мы вспомнили пять моделей, популярных 15 лет назад. Проголосуйте за тот, который нравился вам больше всего, и расскажите в комментариях о своих любимых мобильниках эпохи до смартфонов:

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Проголосовало 13 человек

Какой телефон из названных выше вам нравился больше всего:

Sony Ericsson K750i 31%
Nokia 8800 23%
Motorola E398 8%
Siemens C65 0%
Motorola RAZR V3 38%

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Мы решили поностальгировать и вспомнить пять легендарных мобильных телефонов, которые продавались в 2005 году и для многих были едва ли не пределом мечтаний.
 
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