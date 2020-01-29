Беларусь в рейтинге The Good Country Index

Беларусь заняла 54-ю позицию из 153 в рейтинге хороших стран (The Good Country Index).
По сравнению с 2019 годом Беларусь осталась на той же позиции.
Рейтинг стран:
1-е место — Финляндия,
2-е место — Нидерланды,
3-е место — Ирландия,
41-е место — Россия,
54-е место — Беларусь,
66-е место — Кыргызстан,
76-е место — Украина,
106-е — Казахстан,
110-е место — Азербайджан.
Позиции Беларуси по основным показателям рейтинга*:
«Наука и технологии» — 28-е место,
«Процветание и равенство» — 36-е место,
«Здоровье и благополучие» — 45-е место,
«Международная безопасность» — 47-е место,
«Мировой порядок» — 85-е место,
«Планета и климат» — 131-е место.
* Для составления рейтинга используются около 35 показателей, подготовленных крупными международными организациями (Всемирный банк, ООН, ЮНЕСКО).
Источник: The Good Country Index.