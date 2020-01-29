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Беларусь в рейтинге The Good Country Index

29.01.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Беларусь в рейтинге The Good Country Index

Беларусь заняла 54-ю позицию из 153 в рейтинге хороших стран (The Good Country Index).

По сравнению с 2019 годом Беларусь осталась на той же позиции.

Рейтинг стран:

1-е место — Финляндия,

2-е место — Нидерланды,

3-е место — Ирландия,

41-е место — Россия,

54-е место — Беларусь,

66-е место — Кыргызстан,

76-е место — Украина,

106-е — Казахстан,

110-е место — Азербайджан.

Позиции Беларуси по основным показателям рейтинга*:

«Наука и технологии» — 28-е место,

«Процветание и равенство» — 36-е место,

«Здоровье и благополучие» — 45-е место,

«Международная безопасность» — 47-е место,

«Мировой порядок» — 85-е место,

«Планета и климат» — 131-е место.

* Для составления рейтинга используются около 35 показателей, подготовленных крупными международными организациями (Всемирный банк, ООН, ЮНЕСКО).

Источник: The Good Country Index.

БелТА.

 

 
 
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Беларусь заняла 54-ю позицию из 153 в рейтинге хороших стран (The Good Country Index). По сравнению с 2019 годом Беларусь осталась на той же позиции. Рейтинг стран: 1-е место...
 
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