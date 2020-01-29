ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Fitch: Дорогая нефть снизит конкурентоспособность белорусских нефтепродуктов

29.01.2020 15:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Рост расходов на импорт нефти в случае, если Россия повысит цены на данный продукт, может оказать давление на конкурентоспособность экспорта продуктов нефтепереработки из Беларуси.

«Более высокие расходы на импорт могут оказать давление на конкурентоспособность экспорта продуктов нефтепереработки, а также на фискальные и валютные доходы», - говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch, передает ТАСС.

По оценкам Fitch, Беларусь в 2020 году будет по-прежнему покупать российскую нефть по более низкой цене относительно других стран, при этом дисконт сократится до $1,3 млрд. (0,9% от оценочного ВВП за 2020 г.) с $1,7 млрд (1,3% от ВВП) в 2019 году.

Надежная и последовательная экономическая политика Беларуси пока ограничивает влияние неопределенности в переговорах с Россией и создает возможности для нейтрализации эффекта от повышения цен на энергоносители, считают аналитики Fitch.

Агентство отмечает, что в 2019 году инфляция в Беларуси сократилась до 4,7%, дефицит счета текущих операций был под контролем и фискальная позиция была близкой к балансу. Обеспечение альтернативных источников финансирования, в том числе со стороны Китая, помогло увеличить международные резервы до 9,4 млрд долларов, при этом еще более снизив зависимость от государственных кредитов, связанных с Россией.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рост расходов на импорт нефти в случае, если Россия повысит цены на данный продукт, может оказать давление на конкурентоспособность экспорта продуктов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как менялась Лидия Ермошина. Вспоминаем образы главы ЦИК со времен ее выпускного
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика