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СК не будет возбуждать дело о гибели семейной пары, отдыхавшей в Египте

29.01.2020 15:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

СК не будет возбуждать дело о гибели семейной пары, отдыхавшей в Египте

Следственный комитет завершил проверку по факту гибели семейной пары после отдыха в Египте. Состава преступления в произошедшем следователи не обнаружили, поэтому уголовное дело возбуждаться не будет.

В египетском курортном городе минчанин с женой находились в октябре 2019-го. Из-за недомогания 56-летнего мужчину поместили в местный госпиталь, где пациент умер на следующий день. Вернувшуюся в Минск 54-летнюю женщину из-за ухудшения здоровья госпитализировали. Спустя две недели она умерла в больнице.

Эксперты заключили, что к смерти семейной пары привело отравление неустановленным веществом. Как именно оно попало в организмы супругов, выяснить не удалось. Известно лишь, что накануне ухудшения самочувствия туристы из Беларуси были на экскурсии по Шарм-эль-Шейху, а незадолго до случившегося употребляли манго, купленное не в отеле, и рыбу в ресторане гостиницы.

Вместе с тем белорусская сторона получила от египетской данные о том, что криминальная версия произошедшего не установлена, а в отеле одинаковое питание получают отдыхающие здесь туристы и весь персонал.

Следователи не выявили фактов смерти туристов в Египте при схожих обстоятельствах в течение минувшего года. Десятки опрошенных туристов, посещавших в октябре-ноябре 2019-го отель, где останавливались погибшие, в том числе отдыхавшие в то же время, не жаловались на плохое самочувствие и качество обслуживания.

«На основании тщательного анализа всех установленных фактических данных, в том числе результатов экспертных исследований, в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления», — сообщает СК.

напомним, что в январе текущего года еще один белорус скончался на курорте в Египте. Несчастный случай произошел 13 января. Смерть, по заключению врачей, наступила в результате сердечной недостаточности.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет завершил проверку по факту гибели семейной пары после отдыха в Египте. Состава преступления в произошедшем следователи не обнаружили,...
 
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