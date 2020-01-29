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Готовьтесь! В Беларусь идет рекордное тепло

29.01.2020 15:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси продолжает сохраняться аномально теплая погода.

В частности, после небольшого похолодания в начале ферваля, 15-16 февраля по предварительному прогнозу gismeteo.by температура поднимется до 12(!) градусов тепла.



Что касается погоды на ближайшие три дня, то Белгидромет дает следующий прогноз.

30 января погодные условия будет определять циклон, смещающийся вдоль юго-востока Беларуси. Будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут осадки, в основном мокрый снег, по восточной половине республики сильный мокрый снег. 

Местами по стране налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый, утром и днем по юго-востоку сильный порывистый, местами метель. Температура воздуха минимальная ночью -3.. +2°С, максимальная днем -1.. +4°С. Атмосферное давление будет расти.

31 января скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Сохранится облачная погода. Временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный. 

Минимальная температура воздуха ночью по стране в пределах от -4°С до +2°С, максимальная днем от -1°С до +6°С.


1 февраля погоду в стране будет формировать атмосферный фронт, перемещающийся с Западной Европы и более теплая воздушная масса атлантического происхождения. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). В отдельных районах туман, ночью слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. 

Минимальная температура воздуха ночью по стране в пределах от -3°С до +3°С, максимальная днем от +1°С по востоку до +9°С по западу страны.
 
 
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В Беларуси продолжает сохраняться аномально теплая погода.
 
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