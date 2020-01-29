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Биткоин растет из-за глобальной нестабильности, а блокчейн мог бы спасти от китайской эпидемии эксперт

29.01.2020 15:01 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Вместе с тем представители Deutsche Bank полагают, что криптовалюты могут «революционировать» платежные системы, пишет bits.media. Ранее в Deutsche Bank на основе исследования отмечали, что к 2030 году спрос на альтернативные валюты сильно увеличится и это приведет к ослаблению фиатных валют.

Об актуальной ситуации, новых возможностях в связи с внедрением блокчейна и перспективах на рынке криптовалют в комментарии Myfin.by рассуждает Трофим Еременко, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации цифровой трансформации «Цифра и жизнь».

– Курс биткоина растет и многие альткоины (около половины из первой сотни) также показывают положительную динамику в ближайшие дни. Такие тенденции подтверждают нашу теорию о том, что глобальные сотрясения влекут рост популярности инновационных активов. Буйствующий коронавирус, истерия СМИ, связанная с ним, а также реакция мировой экономики на данные явления отразилась на криптовалютном рынке.

При всем этом хотелось бы отметить: такого последствия для жизней, здоровья, спокойствия и благосостояния жителей планеты от этого вируса не было бы, если бы блокчейн был внедрен во все процессы уже сегодня. Об этом я с уверенностью заявляю. И вот почему.

Сегодня активно пропагандируется мысль о небезопасности потребления товаров из Китая либо тех, которые могли поступить из Китая. К таким товарам относят: товары из AliExpress, бананы, ингридиенты для суши и т.п. Уверен, что такой проблемы бы не возникло, если бы производство товаров было бы снабжено блокчейн-маркировкой.

Такая система должна заключаться в фиксировании всех данных о товаре и о процессе его производства в блокчейн-реестре с помощью систем искусственного интеллекта. В реестре должны указываться все данные о товаре: где произведен, кем, путь следования, где произведены составные части, сырье и иные данные детализировано. За счет искусственного интеллекта будет гарантирована точность сбора данных, а за счет блокчейна – их неизменность, устойчивость к взлому.

Человек, приходя в магазин либо заказывая товар в интернет-магазине, сможет с помощью встроенного в телефон умного сканера определить: откуда товар и какова его история, а также понять: происходит ли он из региона, представляющего опасность ввиду наличия эпидемий.


фото: pixabay.com

С другой стороны, Индустрия 4.0 в конечном счете должна привести к глобализации с распределенным производством по месту востребования, а не с наличием производственных хабов, как это есть сейчас. То есть в каждом регионе нашей планеты будут установлены свои мощности 3D-принтеров, которые будут производить необходимые для жителей региона товары, что исключит транзакционные издержки, кастомизирует товары и исключит риск заражения опасными вирусными заболеваниями.

Кроме того, сегодня инвестиционный рынок направлен на вложения в быстроокупаемые сферы, в простые понятные проекты, в модные тренды и совсем мало внимания уделяет важным отраслям: медицине и космосу. Внедрение блокчейн-платформ для инвестирования упростит финансирование подобных проектов и сдвинет акцент предпринимательства с «прибыли» на «ценность».

Систему, которую я вижу в будущем, мы в компании назвали «верумократией» (от латинского «verum» – «правда, истина» и от древнегреческого «κράτος» – «власть», то есть власть истины). Это означает открытость всех жителей Земли друг перед другом с защитой права на неприкосновенность личности, права собственности, обеспечением исполнения обязательств между сторонами договора, обещаний всех лиц.

Нельзя не отметить, что с учетом сегодняшнего уровня развития высоких технологий, эти процессы могут внедряться в нашу жизнь гораздо быстрее, чем это происходит. Мне кажется, что Беларусь – лучшая платформа для начала глобальных изменений благодаря квалифицированным кадрам, ПВТ, отсутствию лобби банков и промышленников, низкому уровню коррупции.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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