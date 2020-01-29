Развитие эмоционального восприятия классической музыки у детей дошкольного возраста на основе литературных образов

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Сердюкова Виктория Алексеевна, музыкальный руководитель первой квалификационной категории поделилась опытом работы с коллегами. Вниманию участников был представлен открытый просмотр мюзикла с детьми среднего и старшего дошкольного возраста «Рукавичка», был проведён методический практикум «Развитие эмоционального восприятия классической музыки у детей младшего и старшего дошкольного возраста на основе литературных образов», представлен опыт работы по использованию ИКТ в организации музыкальной деятельности.

Музыкальные руководители приняли активное участие в творческой лаборатории по созданию коллажа.

Журавлёва Я.О., педагог-психолог провела со слушателями районного методического объединения рефлексию.







