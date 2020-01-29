Под Одессой из-за сильного тумана и гололедицы произошла жесткая авария. Видео с места ДТП

Источник материала: Tut.by

Из-за сильного тумана и гололедицы утром 29 января под Одессой произошла массовая авария. Об этом AUTO.TUT.BY рассказал очевидец.

По словам мужчины, в ДТП участвовали несколько фур, рейсовый автобус и легковушки. Водители автомобилей из-за недостаточной видимости поздно реагировали на стоящие на трассе Одесса — Киев транспортные средства и врезались в них на всей скорости.

Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, всего столкнулись 11 транспортных средств. В результате ДТП от полученных травм погиб водитель автобуса, еще два человека были травмированы.



Фото: полиция Одесской области

Трасса в направлении Киева была полностью заблокирована.