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Под Одессой из-за сильного тумана и гололедицы произошла жесткая авария. Видео с места ДТП

29.01.2020 15:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за сильного тумана и гололедицы утром 29 января под Одессой произошла массовая авария. Об этом AUTO.TUT.BY рассказал очевидец.

 

По словам мужчины, в ДТП участвовали несколько фур, рейсовый автобус и легковушки. Водители автомобилей из-за недостаточной видимости поздно реагировали на стоящие на трассе Одесса — Киев транспортные средства и врезались в них на всей скорости.

Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, всего столкнулись 11 транспортных средств. В результате ДТП от полученных травм погиб водитель автобуса, еще два человека были травмированы.


Фото: полиция Одесской области

Трасса в направлении Киева была полностью заблокирована.

 
 
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В результате ДТП от полученных травм погиб водитель автобуса, еще два человека были травмированы.
 
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