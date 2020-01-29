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Под Одессой из-за сильного тумана и гололедицы произошла жесткая авария. Видео с места ДТП
Источник материала: Tut.by
Из-за сильного тумана и гололедицы утром 29 января под Одессой произошла массовая авария. Об этом AUTO.TUT.BY рассказал очевидец.
По словам мужчины, в ДТП участвовали несколько фур, рейсовый автобус и легковушки. Водители автомобилей из-за недостаточной видимости поздно реагировали на стоящие на трассе Одесса — Киев транспортные средства и врезались в них на всей скорости.
Как
Трасса в направлении Киева была полностью заблокирована.
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В результате ДТП от полученных травм погиб водитель автобуса, еще два человека были травмированы.
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