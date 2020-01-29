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ФПБ: «Нельзя говорить о равенстве сторон в трудовых отношениях. Работник всегда будет более слабой стороной»
Источник материала: СТВ
Трудовое право обсуждали во время съёмок программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
Возможно ли в Беларуси ввести 4-дневную рабочую неделю? Какие изменения внесены в Трудовой кодекс? Какие нормы ещё стоит ввести в трудовом праве?
Смотрите 29 января в 20.30 на СТВ.
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ФПБ: «Нельзя говорить о равенстве сторон в трудовых отношениях. Работник всегда будет более слабой стороной»
Трудовое право обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Как сберечь разумный баланс между правами одной стороны и...
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