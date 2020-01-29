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ФПБ: «Нельзя говорить о равенстве сторон в трудовых отношениях. Работник всегда будет более слабой стороной»

29.01.2020 15:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Трудовое право обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Как сберечь разумный баланс между правами одной стороны и другой? Мы знаем, есть злоупотребления контрактом со стороны нанимателя. Знаю, как практикующий депутат уже не один срок.

ФПБ: «Нельзя говорить о равенстве сторон в трудовых отношениях. Работник всегда будет более слабой стороной»

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
Нельзя говорить о равенстве сторон в трудовых отношениях. Работник всегда будет более слабой стороной, потому что он очень сильно экономически зависим от работы, и он экономически зависим от заработной платы. Поэтому трудовое законодательство, как социальная отрасль права, в первую очередь, призвано защищать таких лиц, то есть работников. В том числе и тех, которые не могут конкурировать в равной мере на рынке труда. Это лица предпенсионного возраста, это дети несовершеннолетние, если они работают, это лица, имеющие семейные обязанности. И если говорить, всё-таки, о балансе интересов, то всё то, что наниматель и работник закладывают в свой контракт – каждая из сторон обязуется его выполнять. И если наниматель хочет предоставить какие-то гарантии для работников, которые очень важны для такого нанимателя, это всё допустимо делать в рамках этого контракта либо трудового договора.

Возможно ли в Беларуси ввести 4-дневную рабочую неделю? Какие изменения внесены в Трудовой кодекс? Какие нормы ещё стоит ввести в трудовом праве?  

Смотрите 29 января в 20.30 на СТВ.    

Люди в материале: Марина Лазарь, Игорь Марзалюк
 
 
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Трудовое право обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Как сберечь разумный баланс между правами одной стороны и...
 
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