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Позняк — о "праймериз" оппозиции: слова такого в белорусском языке не существует

29.01.2020 15:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер КХП-БНФ Зенон Позняк критически высказался о процедуре определения единого оппозиционного кандидата на президентские выборы, которые пройдут в Беларуси в 2020 году. О её начале ряд оппозиционных лидеров сообщили 27 января на пресс-конференции в Минске. Позняк смотрел в интернете прямую трансляцию мероприятия и называет его "спектаклем".





"Первое, что понятно — это то, что система работает исправно и Лукашенко может не волноваться, — пишет лидер КХП-БНФ. — Выборы пройдут по стандартной режимной схеме...".

Зенон Позняк высказался об участии в выборах "единого" Павла Северинца. "За последние месяц-полтора Северинец выгодно (и заслуженно) вышел наверх в протестном политическом состязании против аншлюса и за независимость Беларуси", — пишет политик. Он замечает, что Павел Северинец не стал закреплять свои позиции, не пошёл в "наступательную политику на другом уровне", а оказался среди деятелей, которых Позняк называет "так называемой "демократической оппозицией".

Лидер КХП-БНФ делает вывод, что "ни одной личности, которая могла бы стать альтернативой режиму и "единым кандидатом", в этой трясине нет". А оппозиционеры "в "праймериз" будут развлекаться". Это Позняка особенно возмущает. "Какой им в Беларуси "праймериз"? — пишет политик. — И слова такого в белорусском языке не существует".

Зенон Позняк видит выход только в активности общества, которое может потребовать и добиться свободных выборов, без Александра Лукашенко.

Зенону Позняку 75 лет. Он был лидером Оппозиции БНФ в Верховном Совете Беларуси в начале 1990-х, которая добилась провозглашения независимости нашей страны. С 1996-го — в эмиграции.
 
Теги: Минск
 
 
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Лидер КХП-БНФ Зенон Позняк критически высказался о процедуре определения единого оппозиционного кандидата на президентские выборы, которые пройдут в Беларуси в...
 
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