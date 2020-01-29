В Беларуси - антирекорд по рождаемости. Почему повышение пособий не решило проблемы с демографией

Источник материала: Tut.by

В 2019 году в Беларуси, по предварительным данным, родился 87 851 ребенок. И это антирекорд : рождаемость не была такой низкой с 1945 года. При этом, чтобы ее простимулировать, власти регулярно повышают детские пособия. С 1 февраля вырастут ежемесячные пособия на детей до 3 лет и единовременные пособия при рождении ребенка, программу семейного капитала продлили до 2024 года, а в Минтруда задумались над тем, чтобы повысить пособие для тех женщин, которые родили следующего ребенка с небольшим перерывом.

FINANCE.TUT.BY спросил у эксперта, почему увеличение пособий не помогает повысить рождаемость, какие меры могли бы оказаться более эффективными и чем снижение рождаемости грозит нашей экономике.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Три года декрета для многих женщин оказываются практически неизбежными»

Академический директор исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова отмечает, что рождение детей, как правило, сопряжено с финансовыми и временны́ми потерями.

— Все эти годы государство шло на стимулирование рождаемости именно через компенсацию финансовых потерь. И какое-то время это работало, хотя надо сказать, что вклад в первую очередь все-таки внес экономический рост. Так, в 2000-х рождаемость начала восстанавливаться после спада 1990-х, — комментирует Катерина Борнукова. — В какой-то момент экономический рост замедлился, и тогда государство начало заливать нас деньгами в виде различных пособий. Но такой подход сработал в первую очерень для самых уязвимых слоев населения, где финансовый вопрос стоит очень остро и может быть преградой к рождению детей. Мы увидели, что рождаемость реагирует на увеличение пособий в первую очередь в сельской местности, где женщинам иногда бывает выгоднее сидеть в декрете, чем работать.

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По мнению эксперта, дальнейшее повышение пособий тоже будет влиять в первую очередь на тех, кто живет в сельской местности и небольших населенных пунктах.

— Но молодежи там осталось очень мало, и потому эффективность такой меры будет невелика, — констатирует Катерина Борнукова.

Вместе с тем о компенсации временны́х затрат на воспитание детей государство пока задумывается в меньшей степени.

— Это три года декрета, которые для многих женщин оказываются практически неизбежными. Садиков, которые готовы принимать детей до трех лет, не хватает, бабушки тоже работают, — объясняет Катерина Борнукова. — В итоге женщине ничего не остается, кроме как три года сидеть дома с ребенком. Для кого-то это может сыграть роль в принятии решения о рождении детей. Возможно, для части женщин, особенно живущих в крупных городах, более эффективными оказались бы меры по компенсации временны́х затрат, а не финансовых.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Эксперт объясняет, что это «не означает, что нужно отобрать у всех пособия, просто их нужно оставить для тех, кому они нужны больше».

— В свою очередь, государство должно подумать о том, как развивать инфрастуктуру детских садов, которые могли бы принимать в том числе детей до 3 лет. Например, упростить функционирование частных детских садов, разрешить надомные сады на 4−5 детей, как, например, в Германии. Это все могло бы принести стране дополнительные экономические плюсы, потому что женщины были бы больше интегрированы в экономику, — говорит Катерина Борнукова. — Еще один вариант — полноценный оплачиваемый отцовский отпуск по уходу за ребенком хотя бы на месяц, а не две недели за свой счет, как сейчас.

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«У системы господдержки постепенно появится масса проблем»

По словам Катерины Борнуковой, с экономической точки зрения самое плохое в снижении рождаемости заключается в том, что «через 20 лет у нас будет меньше людей, выходящих на рынок труда».

— Это означает — меньше людей, которые смогут работать и участвовать в экономике, а также платить взносы в Фонд соцзащиты, чтобы финансировать все увеличивающуюся армию пенсионеров. То есть у системы господдержки постепенно появится масса экономических и финансовых проблем, — говорит эксперт.

Чтобы сгладить эти негативные эффекты, помимо стимулирования рождаемости государству стоило бы пойти и на другие шаги, предлагает Катерина Борнукова.

— Во-первых, создавать условия, чтобы пожилые люди могли как можно дольше оставаться на рынке труда. И не только директивными методами вроде повышения пенсионного возраста, но и более рыночными, чтобы у людей была мотивация работать даже по достижении пенсионного возраста. А во-вторых, привлекать мигрантов в качестве рабочей силы, которая у нас не родилась, — подытоживает эксперт.