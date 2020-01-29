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Парень написал девушке, что она потолстела, а та оригинально отомстила ему

29.01.2020 16:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Истории, когда хейтеры и тролли начинают нелестно комментировать фотографии незнакомых им людей, случаются постоянно. Одной из лучших тактик считается просто не отвечать на это, однако американка Даниэль поступила с обидчиком по-другому. И этот случай он будет помнить еще долго, пишет twizz.ru.


Фото девушки из Instagram

У американки более 37 тысячи подписчиков в Instagram. Девушка выкладывает там видеорецепты, а также свои фото. И вот однажды в ответ на ее историю подписчик решил поинтересоваться, не потолстела ли она. И вместо того, чтобы доказывать ему, почему это невежливо, Даниэль оригинально проучила его. Переписки с ним она опубликовала в своем Twitter (оригинальная запись уже удалена, но скриншоты остались).


Вот ее перевод:

— Ты что, потолстела?
— Что-что?
— Ты потолстела. Но это нормально, ты по-прежнему хорошо выглядишь.
— Ну и зачем ты решил об этом сообщить?

«Ну ты же мне отвечаешь», — сказал парень. Что ж, решила Даниэль, пора вступить в игру. Она написала, что он выглядит мило на аватарке и попросила дать ей номер. Ничего не подозревающий товарищ так и поступил. Даниэль сказала, что по счастливой случайности она находится в том же городе, что и он (Милуоки, штат Висконсин), и предложила ему встретиться через часок.

Девушка сообщила, что находится на улице Баттернат, и попросила захватить по дороге арбузные мармеладки.

Парень приехал на место и спросил, где же она? «Я здесь. Ответь мне. Или хотя бы выйди и забери свои мармеладки», — написал он.


Девушка, конечно же, не вышла. Потому что она никогда не жила и даже не была в Милуоки. Она написала об этом в Twitter:

— Этот чувак сегодня сказал, что я толстая, и я ради прикола заставила его ехать 45 минут и, как идиота, купить мармеладки, а потом еще ждать снаружи полчаса.

Многие поддержали девушку, ведь за недостойное поведение (указывать на недостатки — не лучшая тактика для флирта) последовало наказание.

Однако на опубликованных скринах девушка не скрыла номер незадачливого парня, из-за чего ему начали писать не самые лестные вещи. Возможно, поэтому сейчас ее твит недоступен.

 
 
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