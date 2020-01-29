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В Могилеве 9-летний мальчик угнал папину машину - и в час пик по оживленной улице поехал в школу

29.01.2020 16:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 9-летний школьник угнал машину у отца. Пока того не было дома, взял ключи и поехал в школу, сообщает МВД.

Могилевчанин заявил о пропаже машины 28 января. Рассказал, что его Audi была припаркована возле дома и пропала.

По записи с камер видеонаблюдения стало ясно, что машину угнал 9-летний сын мужчины. Пока отца не было дома, он взял ключ от машины, завел ее и поехал в школу.

Проехав без осложнений примерно полкилометра по оживленной улице в час пик, школьник припарковался возле учебного заведения и отправился на уроки.

 
Теги: Могилев
 
 
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