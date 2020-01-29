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"Пул первого" про приглашение Лукашенко на парад в Москву: "Принял" не значит, что будет
Источник материала: Партизан
Близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" намекнул, что Лукашенко может и не поехать на парад в Москву 9 мая.
Напомним, на днях посол России Дмитрий Мезенцев сообщил, что
"Но ведь "принял" не значит, что будет. По опыту Пула Первого можно ТОЧНО сказать, что парад 9 мая в Москве будет! А вот будет ли на нем Лукашенко - рано загадывать", -
Любопытно, что ранее один из российских телеграм-каналов предположил, что
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Близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" намекнул, что Лукашенко может и не поехать на парад в Москву 9 мая.
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