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"Пул первого" про приглашение Лукашенко на парад в Москву: "Принял" не значит, что будет

29.01.2020 16:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" намекнул, что Лукашенко может и не поехать на парад в Москву 9 мая.



Напомним, на днях посол России Дмитрий Мезенцев сообщил, что Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина присутствовать на параде 9 мая в Москве, посвященном 75-летию победы СССР во Второй мировой войне.

"Но ведь "принял" не значит, что будет. По опыту Пула Первого можно ТОЧНО сказать, что парад 9 мая в Москве будет! А вот будет ли на нем Лукашенко - рано загадывать", - пишет телеграм-канал.

Любопытно, что ранее один из российских телеграм-каналов предположил, что участие Лукашенко в московских торжествах - это актив, который Батька продаст задорого.
 
 
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Близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" намекнул, что Лукашенко может и не поехать на парад в Москву 9 мая.
 
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