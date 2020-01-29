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В Гродно на Белуша водитель Fiat неудачно выехал из двора. Повреждены три автомобиля

29.01.2020 16:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на Белуша произошло ДТП, в котором повреждены сразу три автомобиля. Водитель микроавтобуса решил пропустить выезжающий со двора Fiat, однако ехавший за ним бус притормаживать не стал, сообщает autogrodno.by.


ДТП произошло днем 29 января.

По улице Белуша к Скидельскому рынку ехал микроавтобус. В это время рядом, в одном из дворов, ожидал выезда водитель Fiat. Ему надо было повернуть со второстепенной налево.

Водитель буса притормозил и моргнул фарами: «Проезжай!»


Но следом за ним ехал второй бус, Mercedes, водитель которого был не в курсе происходящего. Он пошел на обгон. А Fiat в это время выезжал с дворовой территории.

В последний момент водитель Mercedes попытался уйти от столкновения и взял левее. В итоге столкнулся с припаркованной на обочине Audi. Досталось и Fiat, у которого от удара в центральную часть повреждены крылья, бампер и радиатор.



 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на Белуша произошло ДТП, в котором повреждены сразу три автомобиля.
 
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