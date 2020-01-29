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В Гродно на Белуша водитель Fiat неудачно выехал из двора. Повреждены три автомобиля
Источник материала: Tut.by
В Гродно на Белуша произошло ДТП, в котором повреждены сразу три автомобиля. Водитель микроавтобуса решил пропустить выезжающий со двора Fiat, однако ехавший за ним бус притормаживать не стал,
ДТП произошло днем 29 января.
По улице Белуша к Скидельскому рынку ехал микроавтобус. В это время рядом, в одном из дворов, ожидал выезда водитель Fiat. Ему надо было повернуть со второстепенной налево.
Водитель буса притормозил и моргнул фарами: «Проезжай!»
Но следом за ним ехал второй бус, Mercedes, водитель которого был не в курсе происходящего. Он пошел на обгон. А Fiat в это время выезжал с дворовой территории.
В последний момент водитель Mercedes попытался уйти от столкновения и взял левее. В итоге столкнулся с припаркованной на обочине Audi. Досталось и Fiat, у которого от удара в центральную часть повреждены крылья, бампер и радиатор.
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В Гродно на Белуша произошло ДТП, в котором повреждены сразу три автомобиля.
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